Un derbi a portería cerrada

San Fernando Club Deportivo y Balona disputan este domingo (17:00) en Bahía Sur el derbi provincial más atractivo desde que el conjunto azulino defiende su actual denominación. Los albinegros afrontan el choque con solo 18 jugadores disponibles, ya que son bajas Kibamba, con la selección de Congo, y Sana, lesionado. Carrasco y Pablo Santana entran en el once inicial. Un triunfo, si Cartagena y Talavera no ganan catapultaría a los de La Línea a la cuarta plaza.

El triunfo balono se paga a 3,55 en las casas de apuestas La buena racha del San Fernando pesa más entre los brokers que la de la Balona. Las casas de apuestas consideran a los azulinos favoritos en el duelo en Bahía Sur. Las que mejor pagan el triunfo de los de casa abonarán 2.12 por cada uno de los euros depositados. El empate lo paga Wlliam Hill a tres euros y la victoria de los de Jordi Roger a 3.55 en Betsson e Inter Wetten.

No hace ni veinte meses San Fernando y Balona jugaban en el mismo Iberoamericano en el que se cruzarán esta tarde un partido dramático en la lucha por la permanencia. Un duelo del que los linenses salieron airosos merced a un gol de Sergio Molina que les garantizaba una salvación que los azulinos sellaron días después.

Este domingo ambos equipos se reencuentran para protagonizar un derbi provincial por todo lo alto, entre dos equipos enrachados (nueve semanas sin perder los azulinos, siete los de La Línea), que más jornadas enlazan sin encajar goles (cinco y cuatro), que están entre los menos batidos de España (cinco y seis) y que sin que sus presupuestos estén entre los más generosos del grupo, se han abierto paso a codazos entre la aristocracia de la categoría (son tercero y sexto).

En el caso de la Balona, Jordi Roger no tuvo problemas para elaborar la lista de convocados. Tras las salidas de Ceceri y Juan Delgado la plantilla ha quedado reducida a 20 futbolistas y desde el pasado domingo se conocía que no podría contar con dos de ellos. Kibamba, porque hoy juega con su selección, la de Congo, un partido de la fase de clasificación para la Copa de África. Sana, porque está sancionado por acumulación de tarjetas. Este último, por cierto, acompaña a la expedición por aquello de hacer grupo.

En esa lista de dieciocho futbolistas que inscribirán su nombre en el acta vuelve a estar David Moreno, baja de ultimísima hora en el duelo con El Ejido, por culpa de un repentino proceso gripal.

Con la convocatoria definida incluso antes del lluvioso entrenamiento de la mañana del sábado, existían también pocas dudas en la confección del once. El propio técnico desveló tras el partido de la pasada semana que había protegido de una sanción a Carrasco –que acumula cuatro amarillas– a sabiendas de que no contaría con Kibamba. De esta forma se garantizó la presencia del antequerano en este duelo, formando pareja con Joe en el centro de la retaguardia.

La otra vacante, en el pivote, tenía dos candidatos, ambos canarios: Pablo Santana y Abel Suárez. La confianza que le ha venido dando al primero en los últimos encuentros, como lo que se deduce del trabajo semanal y algún desliz del propio entrenador en su comparecencia semanal ante los medios permiten casi asegurar que se decantará por Santana.

El resto no sufrirá cambios, incluida la presencia de Abel Moreno como lateral derecho. Tres partidos lleva jugando el de Almensilla a pierna cambiada y tres partidos lleva el equipo sin encajar un gol. No parece el técnico muy propenso a hacer cambios en lo que está funcionando.

“El San Fernando no está tercero por casualidad, está muy bien trabajado, sabe lo que se hace, compite muy bien, han encajado cinco goles solo y ya eso te lo dice todo, así que me espero un partido muy complicado”, asevera el preparador de los balonos, que recalca que las bajas no propiciarán cambio alguno en el sistema de juego.

“Me preocupa todo del San Fernando, porque funciona como equipo, son todos muy solidarios y que cuenta con gente de calidad como Bruno, Ríos, que trabaja como cuando estaba en el Getafe, o Carri, que me parece uno de los mejores futbolistas del grupo”, abunda Roger.

“Nosotros somos ambiciosos, tenemos una mentalidad ganadora y vamos a San Fernando con la intención de ganar, pero al mismo tiempo conscientes de que nos vamos a encontrar un equipo muy bueno”, insistió el preparador. “Para sacar algo de allí hay que competir como lo hacen ellos, que ya es mucho, aunque es cierto que nosotros también competimos muy bien”.