La Federación actualiza los protocolos Covid y solo aplazará si no hay los jugadores mínimos

La Real Federación Española de Fútbol ha actualizado los protocolos por la Covid-19 para todas sus competiciones, incluida la Primera RFEF en la que militan el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense. Ajustándose las nuevas medidas sanitarias nacionales, la RFEF ha relajado los protocolos básicos: los test de antígenos serán cada 15 días, se eliminan los contactos estrechos en el ámbito del equipo y no se atenderán peticiones de aplazamientos salvo que un conjunto no tenga los jugadores mínimos para afrontar un partido.

La Federación se ajusta a la evolución sanitaria del país ante el coronavirus para el tramo final de la temporada 21/22. La RFEF ha publicado una circular con el "protocolo actualizado a la nueva estrategia de vigilancia y control para las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de la RFEF", que pueden consultarse en la web oficial.

Lo básico de la circular federativa se concentra en tres puntos: la periodicidad de los test de antígenos en los equipos pasa a ser de 15 días (no semanalmente) con el mismo funcionamiento que anteriormente, con las pruebas entre 72 y 48 horas antes de los partidos. La Federación elimina la consideración de contacto estrecho en el ámbito de un equipo, "ya que la determinación de los mismos se limita a ámbitos considerados vulnerables", explica, según los criterios del Ministerio de Sanidad.

Sobre los aplazamientos por positivos Covid, la RFEF señala lo siguiente: "Respecto a las solicitudes de aplazamientos motivados por casos Covid-19, ante la nueva estrategia sanitaria nacional, no se atenderá a las mismas cuando se cuente con el número suficiente de jugadores establecidos en el Reglamento General que no presenten un resultado positivo de infección activa. De este modo queda sin efecto la disposición extraordinaria cuarta Covid-19 de las Normas Reguladoras y Bases de Competición de las COAEF en lo relativo a la paralización de la participación en las competiciones y el criterio del JMC ya que no habrá consideración de contactos estrechos, toda vez que exista el número mínimo de jugadores estipulado en la misma y en relación con el artículo 239.3 del Reglamento General de la RFEF".