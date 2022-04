La Federación garantiza a los clubes de Primera RFEF los ingresos de televisión hasta 2023

La Real Federación Española de Fútbol ha garantizado este lunes los ingresos por derechos de televisión a los clubes de Primera RFEF tanto por lo que queda de la presente temporada como para la 2022-23, a pesar de los retrasos que se vienen produciendo por parte de la empresa adjudicataria, la ITT luxemburguesa Fuchs Sport, en el abono de sus obligaciones. La Española también ha anunciado que no habrá demoras para las entidades que no cumplan las medidas establecidas para la categoría (césped natural, luz artificial, compromisos económicos...) y los propios clubes han acordado que las vacantes que se produzcan por esa u otra causa serán cubiertas por aquellos que, habiendo descendido deportivamente, lo hubiesen hecho con mejor puntuación. En el transcurso de la reunión se planteó la posibilidad de acuerdos entre los equipos de la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional (entre los que está la Real Balompédica Linense) que podrían “adulterar la competición”.

El presidente de la Española, Luis Rubiales, citó este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a los cuarenta clubes de la Primera RFEF, aunque seis de ellos (Cultural Leonesa, Betis Deportivo, DUX Internacional de Madrid, Linares Deportivo, Real Balompédica Linense y Sevilla Atlético) no acudieron a la cita. Los integrantes de la Asociación de Clubes de la Tercera categoría Nacional (entre los que se encuentra la Balona) se consideraban representados por el presidente del San Sebastián de los Reyes, Javier Gómez. La mencionada asamblea no podía seguirse a través de plataforma alguna, por lo que la información aportada procede de terceros.

Rubiales acabó de un plumazo con las dudas de los clubes sobre los ingresos por televisión, que en muchos de los casos supone un porcentaje importante de sus presupuestos. “Pueden hacer los presupuestos del año que viene con tranquilidad. La RFEF garantizará esos ingresos pase lo que pase”, dijo con rotundidad a los presentes.

“Estamos negociando para dar facilidades de pago a Fuchs, pero nunca una rebaja respecto a las cantidades del tender”, recalcó, restando validez a las informaciones que hablaban de una reducción de hasta el 40% en ese apartado.

Resuelto este asunto, los presentes analizaron el futuro de la competición. En este primer curso la Española ha sido laxa con aquellos que no cumplían los requisitos iniciales como el césped natural, la iluminación artificial (caso de la Balompédica), pero Rubiales advierte de que no habrá más moratorias: ”Seremos inflexibles con los requisitos técnicos de luz y césped. Si hay clubes que incumplen, después de haber agotado el año de moratoria, no podrán competir”.

Ante la posibilidad de que por esta o cualquier otra causa se generen vacantes en la categoría, se sometió a votación el criterio que se seguiría para cubrir los descensos administrativos y se plantearon dos opciones: que mantengan la categoría los que hubiesen logrado mayor número de puntos entre los descendidos o que dichas vacantes fueran ocupadas por los equipos de Segunda RFEF con mejores puntuaciones y que no hubieran logrado el ascenso.

Con una aplastante mayoría los presentes acordaron que dichas plazas las ocupasen los descendidos de Primera RFEF con mejores números y así lograsen la salvación. Solo un club votó por premiar a los equipos de Segunda RFEF; mientras que tres se abstuvieron. Esta decisión deberá ser ratificada por la Comisión Delegada de la RFEF y por el Consejo Superior de Deportes.

Los clubes también determinaron, aunque con un resultado mucho más apretado, que el horario unificado se mantenga solo en las dos últimas jornadas, y no cuatro como había propuesto Muñiz Fernandez, representante del Talavera.

La polémica sobre el 'Club de los Seis'

En el transcurso de la reunión también salió a la palestra la postura de los que se ha dado en llamar los clubes díscolos y alguno de los presentes expresó su preocupación por la posibilidad de que llegase a producirse algún pacto entre ellos que pudiese “adulterar la competición”.

De acuerdo con esta tesis se pronuncia, en declaraciones a Europa Sur, Félix Sancho, futuro propietario del Algeciras Club de Fútbol, quien no estuvo presente en la reunión de Madrid.

“Es cierto que se ha dicho en la asamblea que si hay un enfrentamiento entre dos clubes de la asociación e interesase un determinado resultado que si eso podría llegar a adulterar la competición”, dijo Sancho.

“Hay que vigilar ese tipo de cosas que pueden hacer que se adultere la competición, porque no son justas”, reclamó. “Lo único que digo es que esa circunstancia se podría dar, que si hay algún resultado que interese a alguno de los miembros de la asociación pues...”

“Nosotros siempre vamos a estar del lado de que las cosas se hagan bien y de que vayamos todos en busca del mismo objetivo que no es otro que hacer crecer la Primera RFEF y que para eso, como hemos defendido siempre, tenemos que ir los cuarenta equipos de la mano, que es como podemos hacer fuerza”, recalcó.

El presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, quien tampoco asistió a la cita, se mostró "muy molesto" por las insinuaciones sobre hipotéticas conductas antideportivas del club que encabeza.

“Nosotros siempre tratamos a todo el mundo con respecto y más al Algeciras, porque es un club vecino y en muchas ocasiones vamos a tener que ir de la mano, no entiendo que se haga esta acusación cuando la asociación lo único que hace es velar por los derechos comerciales de sus integrantes”, dijo. “Se pone en tela de juicio a muchos profesionales sin base alguna”.

“Igual Félix Sancho no lo sabe, pero el Algeciras forma parte de Proliga que es otras asociación de clubes, porque ése es un derecho que nos asiste”, abundó.

Pandalone se mostró poco partidario de que los equipos que desciendan pueden mantener la categoría por vía administrativa. “Se va a dar el caso de que clubes potentes que hayan descendido presionen y denuncien a otros más modestos para salvarse. Van a acabar con el deporte, esto es una industria, por supuesto, pero también una pasión y no se pueden suplir los méritos deportivos con dinero”.