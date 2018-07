Fabio, un diamante a examen

El banda a prueba con la Real Balompédica Linense, Fabio Méndez Nanai (Bissau, Guinea-Bissau, 11/04/1999) está mostrando "muy buenas" credenciales en su período de tanteo.

El extremo de 19 años está siendo una de las sensaciones en el arranque de pretemporada de la Balona. Junto a la apetencia de 'calar' el juego de los recién llegados, está llamando la atención de los aficionados que han seguido a los blanquinegros.

El míster de la Balompédica, Jordi Roger se ha mostrado prudente cuando se ha pronunciado sobre él, y dijo que tendrá que "seguir viéndolo esta semana", si bien ha transmitido "muy buenas sensaciones" en la puesta de largo de los linenses.

Fabio es un jugador muy polivaliente, que puede jugar en ambas bandas, e incluso en la media punta. Tiene 19 años, una buena condición fisica, y una estatura muy similar a la de un conocido de la afición albinegra: la del tarifeño Juampe. El extremo se maneja con soltura con las dos piernas, va bien de cabeza y es incansable, cualidad que aportó al juego de la Balompédica.

El bisauguineano ya dejó entrever algunos detalles de calidad en el primer entrenamiento de la pretemporada. El futbolista está con ganas, tiene confianza, y talento no le falta. Después de algunos días de preparación con la primera plantilla de la Balona, el técnico Jordi Roger le dio 45 minutos para lucirse ante el Bristol City el pasado martes. Una oportunidad que el chaval no desaprovechó. Pese a su juventud, fue de las notas positivas del equipo durante la segunda mitad. Le faltó tomar algo más de protagonismo para firmar una actuación sobresaliente. No obstante, ofreció algún que otro regate con mucha naturalidad, para esfumarse sin complicación de los defensores rivales, que militan en la Segunda división de Inglaterra (Championship).

Después del envite ante los británicos, el entrenador de la Balompédica Roger se refirió a los dos jugadores que estuvieron a prueba en el partido, uno en cada mitad, (el delantero del Alhaurín, Dhin; y Fabio) así: "Son jugadores que tenemos que ver más, en posiciones que ahora mismo estamos carentes. Habrá que seguir viéndolos esta semana y tomar una decisión entonces".

Roger se extiendió sobre las posibilidades que tiene de encontrar un hueco en la primera plantilla y dijo: "Lo estoy valorando. Lleva dos días entrenando con el equipo, pero habrá que verlo también en el partido del sábado (ante el San Bernardo) y luego tomar una decisión", comentó el preparador albinegro.

El extremo viene procedente del Almería juvenil A de División de Honor. El curso pasado compitió en la máxima categoría de jóvenes talentos nacionales, llegando a disputar 25 encuentros, 18 de ellos como titular. Con su equipo quedó sexto en liga regular por detrás de Málaga, Betis o Sevilla, entre otros, y consiguió acumular un total de 1.505 minutos de juego y tres goles. Anteriormente, el jovencísimo extremo perteneció a las categorías inferiores del Málaga, antes de dar el salto al equipo indálico.

Fabio está demostrando cualidades, que sea lo que se precisa es harina de otro costal.