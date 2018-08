El Europa FC sostiene que Kike Gómez es jugador suyo

Juan José Gallardo, en su condición de director deportivo del Europa de Gibraltar, aseguró ayer en un comunicado remitido a este periódico que el futbolista Kike Gómez -que desde el martes se entrena con la Real Balompédica, que el lunes había anunciado su contratación- "actualmente es jugador del Europa FC, con el que tiene contrato hasta mayo de 2020" y que el conjunto de La Línea "nunca ha realizado" una oferta para conseguir el traspaso del atacante.

En el escrito se puede leer que el conjunto del Peñón "no ha recibido ninguna cantidad de dinero en concepto de cláusula de rescisión, y mucho menos la cantidad que corresponde a una transferencia entre clubes, debido al interés mostrado y demostrado por la Real Balompédica desde el mes de julio, negociando directamente con el jugador y su representante".

"La Real Balompédica nunca ha realizado una oferta económica por el futbolista", continúa la nota. "Una vez que el representante de Kike Gómez nos comunica que ha llegado a un acuerdo con la Real Balompédica (a pesar de tener dos años más de contrato con el Europa FC) y con el fin de querer llegar a un acuerdo amistoso, el club al que represento le ofrece a la Balona la posibilidad de permuta por algún jugador, incluso una salida pactada ya a una cantidad muy baja pero que se produciría en el mes de diciembre para que provocase el el menor perjuicio posible a nuestra entidad a estas alturas de la temporada, propuestas éstas que fueron todas rechazadas".

Gallardo, que desliza que se siente "orgulloso de ser linense y balono" añade que una vez que el representante de Kike Gómez comunicó al Europa vía email que ha puesto el caso en manos de abogados, el conjunto verdinegro trasladó a su vez el expediente a su gabinete jurídico "el cual se encargará de llevar este tema, valorándolo y emprendiendo acciones legales, si lo consderan oportuno, con quién/es hayan cometido alguna infracción en la violación de los reglamentos FIFA, como así informé vía telefónica y personalmente al presidente de la Balona, primero el pasado sábado y más tarde antes de la presentación del jugador".

Gallardo, que recuerda que el Europa está a punto de afrontar el primer encuentro de su competición liguera después de proclamarse el domingo campeón de la Pepe Reyes Cup, deja varias preguntas en el aire. "¿Qué pensarían en La Línea del responsable de la operación y de la propia Balona si a Stoichkov lo hubiesen dejado marchar a coste cero al Mallorca?" "¿Qué se piensa del club de procedencia [el Mirandés] y del director deportivo del mismo en el caso del jugador Pito" por el que la Balona se ha interesado también.

"Si el Europa FC no defiende sus intereses en el caso de Kike Gómez ¿qué ocurriría si mañana la Real Balompédica se interesase por siete de nuestros jugadores? ¿Deberíamos de dejarlos marchar también y desaparecer como club al no poder empezar la liga este fin de semana por no disponer de jugadores suficientes?", añade. "¿Qué mensaje se le trasladaría al resto de nuestro vestuario si permitimos que no se cumpla lo estipulado en los contratos?"

Juan José Gallardo recalca que es partidario de mantener las buenas relaciones que hasta ahora existían con la Real Balompédica y solicita que se entienda su condición de profesional, por la que debe defender los intereses del conjunto del Peñón. "Puedo asegurar que la forma de actuar de la Balona en este caso ha dolido mucho en el seno de la entidad, por el trato recibido y que los dirigentes se han sentido muy molestos".

"No queremos un trato preferente, ni mucho menos, pero que tampoco nos traten de una manera diferente aprovechando que soy linense y que parezca que todo vale", concluye.