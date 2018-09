Escobar, a los mandos de la Unión

Rafa Escobar ya ha cogido de nuevo el timón de la Unión Deportiva Los Barrios. Después de un año alejado de los terrenos de juego desembarca con enorme ilusión, convencido de que podrá voltear la situación clasificatoria de los gualdiverdes, pero también de que tiene un trabajo arduo por delante. Su principal preocupación "cortar la sangría de goles" que identifica al barreño como el equipo más batido del grupo X de Tercera.

El preparador, que ayer tomó posesión de su cargo y dirigió su primera sesión preparatoria, ya ha comenzado a perfilar su cuadro técnico. Antonio García Albendín regresa al San Rafael como preparador de porteros y Andrés Sibajas desempeñará la función de scouting. El club trabaja en la contratación de un preparador físico y de un segundo entrenador. Para este último cargo suena con fuerza el nombre del expreparador del Club Deportivo San Roque José María Pajares.

No sé si será más sencillo que en las dos ocasiones anteriores; si te llaman es porque las cosas van mal"Dudo mucho que el presiente tratase de influir en las alineaciones de Guti; si fuese así sería una falta de respeto"García Albendín y Andrés Sibajas se suman al cuerpo técnico, para el que suena Pajares

Escobar no se sintió precisamente extraño al iniciar su tercera andadura en el vestuario del Polideportivo San Rafael. "Estoy muy ilusionado, muy contento, sobre todo porque empiezo a sentir que, junto a la Real Balompédica Linense, ésta es mi casa y no hablo solo del número de temporadas, sino del trato que me han dispensado siempre en uno y otro equipo", asevera.

"No hay tiempo para otra cosa que no sea empezar a trabajar para sacar adelante la situación", explica el preparador cordobés, que no participa de la idea de que en esta ocasión evitar el descenso sea menos complicado que en sus exitosas aventuras anteriores en ese club. "Nunca se sabe", desliza.

"Siempre que llegas a un equipo con la temporada empezada es porque las cosas van mal, porque la dinámica del grupo no es la más idónea; por eso te llaman", reflexiona. "No sé si será más o menos complicado que entonces, pero sí se me antoja que la situación es delicada y que hay que intentar dar cuanto antes con el diagnóstico correcto para poder sacar al enfermo de su situación".

"Lo fundamental es que la plantilla tenga las ideas claras, que sepa a qué va a jugar, cómo va a hacerlo y por qué va a seguir esas pautas", especifica.

"El objetivo es que podamos competir en igualdad de condiciones con todos los rivales", insiste.

Escobar, que ya tuvo a buena parte de sus nuevos discípulos bajo su mando en diferentes clubes y al resto los conoce de haberse enfrentado a ellos, confiesa "una alta consideración" de lo que encuentra en la caseta "sin perder de vista que si el equipo está donde está es por algo".

El míster afrontará sus primeros compromisos con rivales directos de la Unión en su pelea por evitar el descenso. "El calendario es el que es y aunque pueda sonar a tópico al final la Unión se habrá enfrentado a todos los equipos, así que... yo lo único que sé es que el domingo jugamos con el Conil y que ese día se tiene que atisbar qué queremos ser en lo que resta de temporada", sentencia.

"Lo que tengo en mente es que seamos un equipo bien organizado, defensivamente ordenado, que sea capaz de cortar de raíz la sangría de goles en contra y a partir de ahí crecer, porque solo se puede crecer con seguridad defensiva", sostiene. "Si no cometemos errores podemos dar ese pasito adelante".

El nuevo mister barreño, preguntado por la polémica generada por su antecesor, David Gutiérrez Guti, que acusó al presidente, Álvaro Moya, de tratar de inmiscuirse en la confección de las alineaciones, responde desde sus experiencias precedentes en el club: "Mi primera reflexión es que lo que ha dicho Guti está feo. La segunda es que yo solo puedo hablar de Rafael Escobar y garantizo que en todos los equipos por los que yo he pasado ningún presidente jamás me ha dicho absolutamente nada del tema de las alineaciones y he tenido presidentes con muchísima personalidad".

"Yo he estado en dos ocasiones en la Unión Deportiva Los Barrios como entrenador y quien me conoce sabe que yo no pasaría por ahí", recalca para finalizar. "Si ha ocurrido, que yo lo dudo muchísimo, para mí es una falta de respeto".