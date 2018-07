Dubai, primer campeón en el Santa María Club

Dubai estrenó ayer el palmarés del 47 Torneo Internacional del Santa María Polo Club. El equipo de los Emiratos venció a Bardon Polo Team en la final de la Copa de Bronce Estrella Damm de alto hándicap, tras vencer 12-10 en las canchas de Sotogrande (San Roque).

Dubai y Bardon demostraron sobre la cancha IV de Los Pinos que estaba en juego el primer trofeo delTorneo Internacional. El cuarteto formado por Alfredo Capella, los hermanos Camilo y Bartolomé Castagnola y Rashid Albwardy se llevó la primera copa tras remontar al equipo de Alejandro Muzzio, Alejo Taranco, Matías Machado y Andreas Tambor, que dominó en los dos primeros chukkers.

La formación de Emiratos Árabes Unidos despertó en el tercero e igualó la contienda. La recta final de este partido por el título fue apasionante. Dubai volvió a empatar con un parcial 0-4 y el chukker definitivo resultó un intercambio de goles. El público disfrutó y vio a Dubai, con dos tantos en la recta final, alzarse con la preciada copa, entregada por el presidente del Santa María Polo Club, Antonio Ortiz.

En esta tercera jornada del Torneo Internacional también se disputó un encuentro correspondiente al mediano hándicap de la Copa de Bronce. En la cancha I de Los Pinos se midieron Royal Salute y Jolly Roger, partido que finalizó con la victoria de los primeros por 12-11, siendo necesario un séptimo chukker para deshacer el empate.

Junto a la oferta deportiva, el Santa María Polo Club gozó de una intensa actividad lúdica. En la zona Premium del pabellón central, el afamado chef Paco Navarro, del restaurante Willy 1975 de Palmones, preparó en directo un snack con productos de la zona, maridados con un vino, en el espacio de Arq-Idea, la prestigiosa marca de cocinas y bodegas hechas a medida. Otro de los espectáculos fue el concierto del grupo Nothing in Particular.

Hoy, jornada de descanso y la competición volverá mañana con cinco encuentros.