Caro: "Los Barrios es un equipo al que le sale todo"

El entrenador del Ciudad de Lucena, Diego Caro, se mostró insatisfecho por el empate ante la UD Los Barrios. “LosBarrios es un equipo al que le sale todo y al que le pitan todo”, empezó. “Todo nos perjudica a nosotros últimamente”, declaró. “En la jugada del 2-2 no hay cesión al portero. Manolo León me asegura que su error fue un mal control, pero que nunca hizo un pase a Sillero. La jugada fue muy clara: no hay cesión”, aseguró. “Aquí el problema es que siempre nos pasa algo”, dijo.

“Creo que entramos bien al partido y entendimos el juego. Nos vinimos un poco abajo en torno a la media hora. Ellos apretaron mucho más y perdimos el control. La segunda parte fue más disputada y es una pena que se fueran dos puntos al final. Un empate así hace daño”, expresó.

"Creo que la entrada de Cabana nos vino muy bien, porque Diego estaba cansado y eso hizo que el compañero tuviera que desgastarse más para cubrir su sitio. También estoy muy contento por el debut de Cristian, me alegra por el chaval", comentó.