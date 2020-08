Felipe Llamazares, director general de la Cultural y Deportiva Leonesa vaticina “el crac económico en los próximos meses” de una Segunda B en la que militan el Algeciras Club de Fútbol y la Real Balompédica Linense.

En una entrevista concedida al Diario As en la que analiza los problemas económicos de los clubes de categoría de bronce y apuesta decididamente por la creación de la Segunda B Pro cuanto antes “para los equipos que cumplen con las reglas fiscales y laborales”, Llamazares, explica: “Estamos ante un tsumani. Ante el crac económico del fútbol en Segunda B en los próximos meses. Estamos en 102 equipos con una diversidad de presupuestos y circunstancias abismales”.

“Por un lado hay equipos como el nuestro, con inversores muy potentes que meten mucho dinero en la maquinaria e industria del fútbol, y tenemos clubes, como con los que he hablado con alguno, que no tienen capacidad económica para empezar la liga y al no tenerla, no saben cómo ir a un mercado al que vamos todos”, sostiene el director general de la Cultu.

“Y, por otro lado, hay otros clubes que están dentro de un ERTE y el Estado está pagando sus nóminas, no como nosotros que las estamos asumiendo como hemos elegido y no tenemos nada que decir”, dice en referencia a una media a la que se acogieron tanto los algeciristas como linenses.

“Pero sí tiene que haber unas reglas para equipos que están en un ERTE y están yendo al mercado a contratar jugadores con menos carga laboral y económica que nosotros, que pagamos todas las nóminas a primeros de mes”, defiende.

”Lo más grave es que todavía en el mercado hay clubes ofreciendo cantidades astronómicas a los jugadores para poder meterse la próxima temporada en la Segunda B Pro y parte de esas cantidades están ofreciendo en un doble contrato en la que no se cotiza ni en la Seguridad Social ni Hacienda”, asegura, en unas palabras que tienen un alto contenido de polémica.

“Aquí la Federación tiene que decir algo”, reclama. “No podemos competir en desigualdad. Somos clubes que estamos pagando todo, como tiene que ser en este país, y otros equipos, que son muchos y compitiendo con grandes cantidades de dinero con nosotros, que se ahorran ese 35% de la Seguridad Social y el IRPF que tienen que declarar”.

“Entiendo que el CSD y la RFEF tienen que tomar cartas en el asunto porque si no lo vamos a tener que tomar los clubes. Yo no puedo competir con un equipo que no sigue las reglas fiscales y laborales que todo el mundo tiene que seguir. Esto va a impedir que muchos clubes puedan competir”, finaliza