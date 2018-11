(69-93) Udea gana en Córdoba y llega líder invicto al derbi

Udea Algeciras vuelve a demostrar que de momento no encuentra rivales. Se ha impuesto con enorme autoridad a domicilio uno de los rivales cotizados del grupo DB de la Liga EBA, el Córdoba.

Con ese marcador los algecireños llegarán al derbi comarcal que les enfrenta el sábado (18:00) a la Unión Linense de Baloncesto (ULB) en el pabellón Juan Carlos Mateo con un balance inmaculado (5-0) que habla por sí solo de lo que están haciendo en este arranque de competición.

Córdoba consiguió mantenerse en el partido durante los diez primeros minutos, en los que sus jugadores exteriores lograron anotar la friolera de siete triples. Eso, sumado al trabajo de sus interiores le permitió finalizar por delante (25-19) la primera entrega.

El técnico de Udea, Javi Malla, llamó al orden a sus hombres en el primer intermedio y ajustó la zona. Tanto apretó las clavijas que el equipo califal, que había sido un portento en ataque, solo pudo anotar cuatro puntos en el segundo cuarto.

Al descanso el partido ya despedía la sensación de estar decidido (29-43).

Udea administró su amplia ventaja en el marcador. Su entrenador, como viene haciendo desde que comenzó esta primera fase, dio minutos a todos sus hombres. Otra vez saltaron a la cancha los once integrantes de su escuadra. Y claro, con tanta rotación el partido volvió a equilibrarse, lo que no quiere decir que los más jóvenes no ofreciesen minutos de calidad.

En el último cuarto el equipo algecireño comenzó a gustarse. Estuvo fresco en ataque, aunque eso pasase por hacer alguna pequeña concesión al rival en el apartado defensivo.

Edmond Koyanouba (23 rebotes, 22 de valoración) ejerció de monarca bajo los tableros, mientras que Miki Ortega y Sam Buxton se echaron el equipo a la espalda cuando fue necesario y firmaron con 18 puntos cada uno.