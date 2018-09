Coria: galones en su reestreno

La Unión Deportiva Los Barrios visita mañana el añejo estadio Guadalquivir para medirse al Coria Club de Fútbol (11:30). El rival de la Unión, con Alejandro Ceballos a la cabeza, presenta un bloque renovado para afrontar su regreso a Tercera, tras el ascenso conseguido la pasada campaña. Álex Serrano, a priori, es la única baja segura de los ribereños para el enfrentamiento.

El Coria es un equipo recién ascendido desde División de Honor, que ha conformado un bloque importante para tratar de conseguir la permanencia en la categoría cuanto antes. Es un año de "adaptación" como dice su entrenador Alejandro Ceballos, y en sus dos primeros partidos en Tercera han logrado obtener un único punto gracias al empate en casa de la primera jornada ante el Xerez CD. La transformación de los corianos viene dada por la incorporación de 15 futbolistas: en portería, Cepeda (UCAM Murcia B); en la defensa, Maristany (Betis), Juanma (Castilleja), y Serrano (Gerena), en el carril izquierdo Fran Delgado (Marino de Tenerife) y en el derecho Mario Begines (San Fernando CD); en la medular, Migue (Gerena), Samu (Utrera), Pavón (Gerena), Iván Martín (Atl. Onubense), Chapi (Cabecense) y Pedro Jiménez (CD Alcalá); en la delantera, Andrés Espada (Castilleja), Gonzalo (Lepe) y Raúl Vega (Gerena). A estos hay que sumar Dani Casado, Jaime, Israel, Isco, David Feito y Jonny, que continúan del curso pasado.

Ceballos no tiene previsto hacer "demasiadas modificaciones" en el once, que "se parecerá" a los de las dos jornadas precedentes, a excepción una baja obligada. Dicha ausencia es la del central Serrano por sanción, para el que entrenador baraja varias opciones como Juanma, Samu e Israel en el centro de la zaga. "Hemos tenido algún jugador que el lunes no entrenó por los típicos accidentes del partido anterior", pero le gusta ser prudente y hasta última hora no sabe si podrá contar con ellos. Ceballos ve "el partido con la igualdad de los principios de temporada, donde los equipos todavía tienen que ganar en muchos aspectos, tanto tácticos como físicos. Va a ser un partido con dificultades porque el rival tiene jugadores con experiencia en la categoría y curtidos inclusive en superior en categoría. Respeto hacia nuestro rival, pero confiamos en lo que estamos trabajando con la plantilla que hemos conformado".

El técnico conoce a jugadores de la Unión de su etapa anterior en el Recreativo de Huelva. "Conozco la categoría y conozco jugadores. Hay jugadores más que reconocidos, como la pareja de centrales. Al rival lo conozco bien, porque tienen nombres reconocidos como el entrenador".