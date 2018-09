El Conil, con urgencias, espera el 'efecto Escobar'

La Unión Deportiva Los Barrios recibe este domingo (19:00) al Conil Club de Fútbol, ante las cámaras de Footters, con nuevo entrenador al mando. El exbalono Rafa Escobar se vuelve a poner al frente de la caseta barreña y lo hará ante un recién ascendido que llega muy necesitado de puntos y que tratará de sumar en el San Rafael su primera victoria del campeonato. Entre las filas conileñas hay hasta cinco exgualdiverdes: Álex Expósito, Zequi, Gonzalo Barón, Rubén Díaz y Adri Domínguez.

El Conil, que entrena el excadista Francisco Javier Zafra (padre del jugador algecirista con el mismo nombre), tiene como objetivo "mantener la categoría esta temporada, que es lo principal", dice el técnico.

Los Barrios tiene un equipo con gente experimentada y veteranía en Tercera"

Para ello, los conileños mantienen buena parte del bloque de la temporada en la que lograron el salto de categoría y a la que se sumaron una decena de futbolistas conocedores de la Tercera.

El preparador amarillo advierte de que "Los Barrios es un equipo experimentado, con gente veterana en la categoría", y aleja del partido todo lo ocurrido esta semana en la entidad barreña: "No creo esto vaya a afectar al partido del domingo". "Puede ser que los jugadores tuvieran mayor o menor implicación con el entrenador anterior, pero con Rafa Escobar nos van a poner las cosas muy complicadas", explica.

"Yo no soy quién para entrar a valorar lo que sucede en un club que no es el mío, pero creo que ha habido cierta precipitación", entiende. "Aún así el domingo lo más importante es tratar de conseguir los tres puntos en Los Barrios". El entrenador roteño está sancionado para el encuentro, por lo que no podrá sentarse en el banquillo visitante.

Los conileños llegan a la Villa con un punto de quince posibles, dos menosque los gualdiverdes, después de perder en la última jornada frente al Cádiz B por 1-2. Unos resultados que no son demasiado halagüeños, y que pese a ello deben hacer desconfiar a los de Rafa Escobar, ya que la necesidad de puntos apremia un poco más a los amarillos que a los barreños.

El único punto que ha sumado en esta liga el Conil lo hizo a domicilio, en su visita al Xerez CD (2-2) hace un par de semanas.

Cuenca, con tres dianas, es el máximo realizador de un conjunto que paga el lógico peaje de la mayoría de los recién ascendidos tras una travesía de varios años por categorías inferiores.