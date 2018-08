El Clásico de toda la vida

El Algeciras Club de Fútbol (Tercera), en su condición de organizador, vigente campeón y equipo más laureado de la competición, recibe esta tarde (20:30) en el Nuevo Mirador a la Real Balompédica Linense (Segunda B) en el encuentro único de la vigésimo sexta edición del trofeo Virgen de la Palma. Un Clásico de verano, pero Clásico al fin y al cabo.

El encuentro de esta noche supone el reencuentro de los dos rivales de toda la vida en el Campo de Gibraltar dos años después de que se produjese el cese temporal de la convivencia tras aquella accidentada final de la Copa Mancomunidad que se escenificó en el mismo escenario en el que ambos conjuntos jugarán esta noche y que se resolvió con polémico triunfo de los de casa.

Un Algeciras-Balona siempre tiene un significado especial, sea el primero o el último" Me han contado las connotaciones del duelo, pero nuestro objetivo es el UCAM"

Ricardo Alfonso Álvarez, presidente del Algeciras, dio en junio el primer paso y cursó la invitación al conjunto de La Línea para que acudiese como invitado al torneo más señalado del verano algecireño y el presidente de los albinegros, Raffaele Pandalone, aceptó encantado la posibilidad de un doble enfrentamiento en apenas una semana, fiel a su consigna de que hay que fomentar "las buenas relaciones y no el odio" sin que eso suponga abandonar la rivalidad.

Como todo Algeciras-Balona que se precie, el de hoy, dentro eso sí del contexto veraniego, ha levantado expectación en uno y otro lado. No es un partido de competición, pero es un Algeciras-Balona, que suele atraer a las gradas a más aficionados que cualquier otro compromiso durante la canícula. Los algeciristas han determinado que el acceso al Nuevo Mirador sea gratuito para sus socios. Las entradas costarán tres euros para sus abonados y para el resto de los aficionados el precio será de diez euros en tribuna y cinco en general.

Para el Algeciras el de esta noche será el quinto amistoso de pretemporada, el tercero ante equipos de la Segunda división B. Los otros dos rivales de la categoría de bronce vencieron en el Nuevo Mirador. El Atlético Malagueño por 0-1 y el San Fernando, esta misma semana por 0-2.

El técnico de los albirrojos, Javi Viso, contará con todos sus hombres, incluso con Antonio Sánchez, que no pudo alinearse el miércoles ante los azulinos, pero que ya se entrena con normalidad.

El míster advierte que a estas alturas del mes de agosto siempre existen "sobrecargas y problemillas" que pueden provocar que alguno de sus pupilos se descabalgue a última hora para evitar lesiones.

Viso, que se estrena como primer entrenador en un Clásico lo tiene claro: "Un Algeciras-Balona siempre es especial, sea el primero o el último. Es un partido diferente. Cada partido entre Balona y Algeciras tiene un significado especial".

"Hay que tener en cuenta además que se va acercando el campeonato y que hay que ir ajustando un poco más las piezas", continúa. "Digamos que cada amistoso que se juega los futbolistas tienen más carga y cada día tememos que ser un poco más digamos serios, por respeto a los aficionados, al equipo rival y a nosotros mismos".

"Es verdad que esta vez se trata de un Algeciras-Balona y que se quiere ganar, pero sin perder de vista que el objetivo final es estar lo mejor posible el día 26 cuando arranque la liga", agrega Viso, que está convencido que el trabajo que viene realizando su equipo es "bueno".

"Nos metemos ya en la cuarta semana y los conceptos se van pillando", explica. "Estamos pidiendo un juego bastante difícil y con muchos cambios, así que aún cometemos errores y por eso hay que seguir perseverando en el modelo de juego que nos hemos planteado".

Por su parte, la Balompédica, que disputa hoy su noveno duelo de preparación, ha visto cortada su racha triunfal en sus tres últimos compromisos. Perdió ante dos rivales de superior categoría (Cádiz y Real Mallorca) en el Trofeo Ciudad de La Línea, para más tarde caer en los penaltis, y empató frente a la AD Ceuta, de Tercera.

Los albinegros afrontan esta noche un objetivo no conseguido. Por dos veces pelearon por el torneo Virgen de La Palma. En 2004, frente a la UD Los Barrios. En 2011, ante el propio Algeciras. En las dos ocasiones se les escapó el título en las tandas de penaltis después de firmar sendos empates sin goles.

La principal novedad en los de La Línea será el debut del zaguero congoleño Baron Kibamba, que ayer participó, en el Vicente Blanca de la barriada sanroqueña de Los Olivillos, en su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Joe parece totalmente recuperado de las dolencias que le habían impedido jugar y Juan Delgado, que el miércoles tuvo que ser relevado en Ceuta, se ejercitó ayer a un ritmo diferente, pero hoy también será de la partida. De esta forma, todo indica que la única baja será la del barreño Pirulo.

"Ya me han contado que para el entorno es un partido con muchas connotaciones, pero nosotros vamos para competir como lo hicimos con el Cádiz, el Mallorca o el Ceuta y como lo venimos haciendo desde el primer día", sostiene el técnico catalán Jordi Roger, que también es novato en este tipo de partidos de rivalidad. "Nuestro objetivo es seguir trabajando como equipo, cogiendo el ritmo y acumulando minutos, que es lo que nos interesa".

"No hay que perder de vista que lo que estamos haciendo es prepararnos para el partido del UCAM Murcia, que es el que más me interesa, porque es donde nos jugamos tres puntos", recalca en relación al compromiso de la primera jornada liguera. "Yo entiendo que todos los que rodean a la Balona quieren ganar al Algeciras y por supuesto que vamos a tratar de hacerlo, pero lo que no voy a hacer es forzar a nadie y correr el riesgo de no poder contar con él ante el UCAM".

"Lo que está claro es que nosotros nos estamos acostumbrando a competir en cada entrenamiento y en cada partido y que nos queremos acostumbrar a ganar, porque esa es la mentalidad", recalca.