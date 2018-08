El Clásico no deja secuelas

El Clásico del reencuentro, el que disputaron Algeciras y Real Balompédica el pasado sábado en el Nuevo Mirador con motivo del XXVI Virgen de la Palma, no solo no dejó secuelas, sino que vino a avalar la decisión de los presidentes de ambas entidades, Ricardo Alfonso Álvarez y Raffaele Pandalone, de que los eternos rivales del Campo de Gibraltar pueden enfrentarse durante la pretemporada sin que eso sea sinónimo de problemas e incidentes. Los locales, que además hicieron una taquilla muy suculenta para lo que se suele dar en verano, valoran muy positivamente la imagen dada por su equipo, que no dejó muestras de ser el de inferior categoría y que se mantuvo vivo en el partido hasta el minuto 90. Tanto que se diría que son los vencedores morales del duelo. Y es que los visitantes se llevaron el título, el primero de esta competición para sus vitrinas, pero ni a su propio entrenador, Jordi Roger, le gustó lo que vio. El resultado apenas vale para eclipsar ese runrún continuo de su afición, que no termina de ver la plantilla que esperaba. A lo lejos ya empiezan a divisarse en el horizonte Écija y UCAM Murcia, los primeros rivales cuando lo que haya en juego sea algo más que el orgullo.

"Me quedo con que tuvimos sensaciones buenas, el juego, el ritmo... jugamos muy bien, hicimos un partido muy serio, muy completo, aunque faltase el gol", señala el técnico de los albirrojos, Javier Viso. "El equipo va captando los conceptos en los que estamos trabajando y eso me deja contento".

Viso insiste en que sus decisiones en esta pretemporada, y muy especialmente las sustituciones que lleva a cabo, están fijadas en el encuentro del último domingo del mes frente al Écija, aunque admite que el once que comenzó el encuentro con los linenses le dejó "muy satisfecho" y reclama, en un claro mensaje a las autoridades locales, que su equipo debe poder "entrenar más en el campo".

El centrocampista Aaron Acejo resaltó que el vestuario local acabó "mosqueado" porque el gol de la Balona llegó "cuando parecía que todo se decidiría en la tanda de penaltis".

"Un pequeño fallo de concentración nos mató, pero desde mi punto de vista en muchísimas facetas del partido incluso dominamos, aunque si cometes un error ante un rival de esa categoría lo acabas pagando", lamentó. "De todas formas las sensaciones, para estar a estas alturas de la pretemporada son muy buenas".

El defensa José Carlos Márquez, por su parte, fue rotundo a la hora de valorar que su equipo, a pesar de la derrota hizo "un partidazo" y que el gol en el último minuto "dejó tocado" al vestuario.

"Fue nuestro partido más completo, en el que hicimos más cosas y solo me voy fastidiado por el resultados, pero en el conjunto estoy satisfecho por el juego, aunque es verdad que nos está faltando esa última jugada que termine en gol", recalcó el zaguero.

El entrenador de la Balona, Jordi Roger, a pesar del triunfo, no estaba nada satisfecho con lo que vio sobre el césped: "Sé que los balonos estarán muy contentos porque ganamos en Algeciras, pero yo tengo que hacer otro análisis y no me vine contento".

"Fue un partido muy igualado, en el que no se notó la diferencia de categoría, hasta el punto de que el Algeciras tuvo momentos con posesión en los que fuimos por detrás", sostiene el preparador catalán.

"Nosotros estuvimos espesos, muy mal con balón, no dimos tres pases seguidos, mal colocados, aunque si en el primer tiempo nos adelantamos en las dos claras que tuvimos se hubiese visto otro partido", agrega.

El capitán de los albinegros, Ismael Chico, resalta la connotación especial que tiene la victoria de los albinegros en el Nuevo Mirador "aunque a veces no se juegue tan bien".

"Vi al equipo muy cansado, nos costaba tener el balón, cometimos muchas imprecisiones y aunque hay que seguir mejorando, si eso se hace desde la victoria, mejor que mejor", abunda. "Queremos ser un equipo compacto, que no encaje goles y empezar el juego desde atrás, aunque luego hay que tratar de aprovechar las ocasiones que creamos".

El futbolista de La Atunara destacó el trato recibido por la expedición albinegra y el buen debut de su compañero Baron Kibamba.

Antonio Jesús Ramos admite que la imagen ofrecida por su equipo no fue "la esperada".

"No hay que perder de vista que estamos en pretemporada y que llevamos un cúmulo de entrenamientos y de partidos, que ya son nueve, y aunque no es excusa, habrá que esperar que nos sirva para aprender y que todo lo que nos suceda ahora no nos pase en la Liga", añade.

El banda balono elogió a un Algeciras que "salió a muerte, a ganar, con intensidad" y deslizó que "al final el resultado fue positivo para la Balona".