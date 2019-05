El equipo masculino del BM Ciudad de Algeciras, de la Primera Nacional, jugará este sábado (13:00, pabellón Juan Carlos Mateo) un amistoso con la selección absoluta de Irlanda que supone la despedida del entrenador Sebastián García Chano, que ya ha anunciado que no seguirá en el cargo la próxima temporada.

Algecireños e irlandeses se volverán a encontrar después de un año. El combinado del trébol regresa a Algeciras ciudad para llevar a cabo una concentración de preparación.

Irlanda disputará otro partido el domingo (11:30) en el pabellón Periquito contra el BM San Fernando.