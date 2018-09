Ceceri deja la Balona "dolido"

El italo-argentino Kevin Ceceri dejó ayer la Balona. Lo hizo "dolido", según expresa textualmente. No utiliza los términos, pero se siente engañado, traicionado. Mientras el club emitía un comunicado justificando la decisión con los tan recurrentes "motivos personales" el zaguero confesaba que tuvo que conocer a través de terceros que el técnico, Jordi Roger, no contaba con sus servicios. Ahora, sin haber podido debutar en Segunda B, regresa a Argentina decidido a hacer méritos para volver a contar con una oportunidad en Europa, mientras deja sus mejores deseos para los que han sido sus compañeros, para los que vaticina una temporada salpicada de éxitos.

La Real Balompédica anunciaba a primera hora de la tarde de ayer la salida de Kevin Ceceri al amparo de "motivos personales de carácter irreversible".

No me dieron tiempo para demostrar que puedo ser útil, me evaluaron en amistosos"

La realidad es bien diferente. El zaguero viajó el pasado domingo a Almería donde el equipo de La Línea se mediría al filial rojiblanco y a pesar de que los albinegros afrontaron el duelo sin sus dos centrales titulares una semana antes, Kibamba y Carrasco, su puesto no solo fue ocupado por un futbolista cuya ubicación natural es el lateral diestro, Sergio Rodríguez, sino que Ceceri ni siquiera fue inscrito en el acta. Como escribió este periódico entonces, quedó "señalado".

El lunes el representante del jugador se puso en contacto con el club para conocer si existía alguna situación anómala que provocase esta decisión o solo era de carcácter deportivo y la respuesta de la directiva fue que el entrenador les había comunicado que no contaba con Ceceri. Lo que no queda nada claro es, si existía esa premisa, con qué fin se desplazó hasta Almería para después dejarlo en la grada de los Juegos del Mediterráneo.

"Cuando vine a La Línea me esperaba otra cosa, no me podía ni imaginar que el técnico dijese que no me tiene en cuenta, me sorprendió y decidí que lo mejor era regresar a casa", explicó ayer el jugador.

"Si yo hubiese venido de cerca, igual me hubiese quedado al menos hasta diciembre, pero crucé el océano para jugar y acepté la oferta de la Balona con mucha ilusión, porque tenía otros clubes donde podía haber firmado y no voy a seguir cuando sé que no voy a jugar", recalca.

Ceceri admite que el pasado domingo se dio cuenta de la situación cuando comprobó que ni siquiera entraba entre los 18 que se vestían de corto "y a partir de ahí empezaron los movimientos".

El defensa entiende que no ha disfrutado de las oportunidades necesarias para demostrar que podía ser útil a la Balona. "No me dieron tiempo para nada, me evaluaron en los partidos de pretemporada, en los que estábamos trabajando con mucha carga, pero tampoco quiero extenderme con cuestiones que parecen excusas, mi intención es irme de la mejor manera posib le", dice.

Ceceri asegura que "a nivel personal" su estancia en La Línea y en el vestuario fue "fenomenal", aunque matiza que no mantuvo conversación alguna con Jordi Roger antes de marcharse. "Es él quien se tiene que dar cuenta como entrenador y si no lo hace no puedo ir a hablarlo con él, no queda bien", acaba.