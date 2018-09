'Carpe diem' pero con cabeza

"Grande mi equipo, pero grande la afición. Que no pare esto", dice Javi Zafra.

Como uno de los capitanes, Berlanga no da puntada sin hilo. "Tenemos que ser conscientes de que hemos pasado por momentos muy malos y ahora no puedes decirle a la gente que se baje-reconoce-, pero es cierto también que tenemos que disfrutar con cabeza porque igual que va todo rodado y somos muy guapos, con dos resultados malos te metes otra vez abajo", advierte.

Berlanga se ha convertido en santo y seña del algecirismo. Lo que él dice suele ser escuchado por la hinchada. Se lo ha ganado a pulso. El defensa, el único que supera la treintena en el vestuario de Javier Viso, mandó un emotivo mensaje tras la cuarta victoria seguida de los albirrojos: "38 jornadas restan para que esto acabe, así es que por delante (queda) un camino larguísimo. Nos verás sufrir y flaquear, no bajéis vuestras manos y ayudarnos en esos momentos malos... Disfruten que hoy lo merecemos, mañana trabajeremos para seguir mereciéndolo una semana más", escribió el zaguero, muy activo en las redes sociales.

El Algeciras CF vive un momento pletórico y su afición lo saborea. El carpe diem que decían en la antigua Roma no altera a un equipo que también disfruta sin perder la perspectiva. El más veterano de la caseta, Miguel Ángel Berlanga, es el primero en recordar que el campeonato en el grupo X de Tercera "apenas acaba de empezar" y el liderato no es más que un otro motivo para "seguir como hasta ahora, todos juntos".

El albirrojo Antonio Sánchez sólo sufre una contractura muscular

Antonio Sánchez, el pichichi del Algeciras con tres goles, sólo sufre una contractura muscular en los isquiotibiales y hoy se probará en la vuelta al trabajo del equipo de Javier Viso. El delantero albirrojo se lastimó el pasado domingo en Utrera, donde marcó el primer tanto y pidió el cambio antes del descanso (ya con el 0-2) al sentir unas molestias en un muslo. El ariete sevillano ya explicó in situ que había pedido la sustitución por precaución al notar el pinchazo, pero entendía que no era una lesión de importancia. Tras una primera exploración, los médicos apuntan a una contractura muscular que, salvo contratiempo, no debería impedir al delantero estar el próximo domingo en el duelo ante el San Roque de Lepe en el Mirador (18:00).