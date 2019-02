El Cádiz B, el menos batido del grupo, llega a la Villa tras dos jornadas sin ganar

El Cádiz B que visita este domingo el San Rafael lo hace después de dos partidos sin ganar y un único triunfo en las últimas cinco jornadas. El filial cadista, vigente campeón del grupo X y el menos batido con solo 13 goles en contra, llega a la Villa tras haber cedido el liderato.

El conjunto amarillo ha perdido fuelle en las últimas jornadas tras un ritmo endiablado que le catapultó a lo más alto. La derrota de la semana pasada en el Alfonso Murube ante el Ceuta (2-0) desbancó a los cachorros del Cádiz en favor del Utrera, otro que lleva una temporada sobresaliente.

El Cádiz B ha venido a menos, pero eso no quiere decir que no vaya a suponer un reto para la Unión. A los amarillos les están penalizando las bajas de hombres importantes como Migue García y Jordi Tur, piezas clave en el esquema de Juanma Pavón este curso. Además de esas dos bajas Pavón, que coincidió con Carlos Ríos en el Recreativo de Huelva, no podrá contar tampoco con Saturday Keigo.

“Estoy convencido de que Los Barrios va a pelear hasta el final por estar entre los cuatro primeros”, aseguró el entrenador cadista. “Nos vamos a encontrar un rival defensivamente muy fuerte, al que cuesta mucho hacerle ocasiones y aunque no hace un fútbol muy vistoso sí que es efectivo”, comentó.

“Los cambios en el banquillo pueden tener un efecto positivo o negativo, dependiendo de las circunstancias, pero en este caso es el menos brusco, porque llega alguien que suele darle continuidad a los proyectos y que además conoce la casa, así que en mi opinión han acertado con la elección”, dijo Pavón en referencia al relevo en el banquillo de la UD Los Barrios tras la marcha de Rafael Escobar.

“Somos un filial atípico porque pese a la edad de nuestros jugadores competimos bastante bien”, señaló Pavón sobre el juego de los suyos.