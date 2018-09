Cachola: "El rival estuvo muy serio y pasamos apuros"

Juan Antonio Márquez Cachola, el entrenador del Club Deportivo Gerena, reconoció el "buen partido" del Algeciras ayer en el triunfo visitante en el José Juan Romero y concedió que su equipo pasó "más apuros" de lo que esperaba.

"El rival ha hecho muy buen partido, muy serio, y nosotros no nos hemos encontrado a gusto y hemos pasado más apuros de los que pensábamos", manifestó el técnico de los rojinegros.

"Tenemos que aprender de ello, de la derrota", continuó Cachola, que al término del encuentro se quedó en el centro del campo con sus pupilos un buen rato. "Es una medida que vamos a llevar a cabo siempre después de cada partido para no entrar en caliente al vestuario, ganemos o perdamos; nos quedamos en el césped, debatimos y hablamos, es importante para el grupo", explicó.

"Ahora tenemos que intentar levantar al equipo porque solo es un partido que hemos perdido y hay que seguir", retomó el preparador de Pilas.

"El Gerena que hemos conformado es con gente joven, no llegamos a los 24 años de media, pero son chavales que vienen con muchas ganas y a veces esa falta de experiencia la vamos a combatir con otros condicionantes", aseguró.

"Tampoco no se nos puede olvidar el rival que teníamos enfrente", insistió Cachola.

"Es verdad que cuando estábamos más cómodos llegó el gol de ellos, que no nos sentó bien, pero no podemos coger esto como excusa, tenemos que seguir y hasta el final los chavales no han perdido la cara nunca al partido".