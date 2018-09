El CD San Roque, invicto, a hacer bueno el último punto

El Club Deportivo San Roque recibe hoy (11:30) al Atlético Onubense en el Manolo Mesa con la intención de mantenerse invicto en su arranque liguero en la División de Honor Andaluza.

Los rojillos, dirigidos por el vallisoletano Mariano Marcos, quieren continuar por la senda de la victoria para hacer aún más bueno el punto de oro conseguido la semana pasada en Alcalá. El equipo sanroqueño posee cinco puntos en su casillero y sigue sin conocer la derrota en lo que va de campeonato, una condición de invicta que comparte únicamente con cuatro equipos más de la categoría, de los dieciocho que conforman el grupo I.

Juan Maza es la única ausencia con respecto al once de la semana pasada. El algecireño tiene una dolencia en una rodilla que le impedirá estar hoy en el campo junto a sus compañeros. Además, Nacho y Domingo siguen sin el tránsfer.

Mariano Marcos tiene ganas de dejar en casa otros tres puntos que reforzarían y mucho a un San Roque en pleno fraguado. "El otro día se sacó un buen resultado fuera de casa contra un rival llamado a ascender y ahora hay que hacer bueno ese empate ganando en casa, que no va a ser fácil", aseguró. "Nosotros vamos a tener que estar al 100% para ganarlo", entedió.

Sobre el rival considera que "ellos son un filial, que tampoco tienen mucha presión". "Son jóvenes que tienen desparpajo y van a venir a hacer su fútbol, pero esto no le resta dificultad", advirtió. "Nosotros tenemos que salir al máximo, no nos tenemos que fijar el rival, sino en nosotros mismos. Si seguimos compitiendo como hasta ahora no vamos a tener miedo a ningún equipo", abundó.

El Atlético Onubense, entrenado por Iván Rosado, es un recién descendido con pegada fuera de casa. El filial recreativista, que es uno de los principales candidatos a estar en la pelea por el ascenso, endosó en su visita a La Palma CF cuatro goles, algo que le ha permitido cosechar 6 puntos hasta el momento. Los onubenses, que vienen de ceder un 2-4 ante el Cartaya, disponen de todos sus hombres para el encuentro de hoy.