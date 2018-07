Borja vuelve para quedarse

Borja Maderal está de vuelta en casa y esta vez es para quedarse. Es la intención de este joven algecireño, un centrocampista de músculo, de garra, que confía en que su año de experiencia en San Roque le pueda impulsar en la pretemporada que el día 17 echará a rodar en La Menacha.

"Volver al Algeciras me parece un reto. Tengo una ilusión muy grande como canterano que soy", afirma Borja Maderal García (3/09/1996), un futbolista forjado en las categorías inferiores y que la pasada campaña se fogueó como cedido en el San Roque del algecireño y exalgecirista David Guti en la División de Honor Andaluza.

"Mi año en el San Roque, aunque no se haya conseguido el objetivo (del ascenso), fue muy bueno porque pude coincidir con compañeros de la talla de Chupi, Marín, Alexis, Carlos Trujillo... gente muy veterana y con mucho fútbol que me ayudó a tener mucha más experiencia", asegura. "Pero no puedo olvidarme del resto de compañeros y de la personas que componen el CD San Roque porque todos me han aportado algo", subraya el algecireño.

Borja se sumará a la plantilla de Javier Viso con el desafío de ganarse un puesto en la caseta: "Tengo que ir a por todas", admite. "Quiero hacer todo lo posible por convencer al míster. La cuestión es aportar en todo lo que pueda, si es con minutos pues mucho mejor, si no es así haré todo lo posible por cambiar la opinión del míster", sostiene.

Borja tiene como espejo a otro canterano como Chapa, que tras su paso por el San Roque logró ganarse un puesto. "Mi compañero y amigo Chapa es un claro ejemplo para mí y para los más jóvenes. Espero tener la misma suerte que él y hacerme un hueco en el equipo".

Borja se desempeña por el centro del campo y destaca por su fuerza física: "Para el que no me conozca me considero una persona humilde, con mucho carácter, muy sacrificado con mi equipo y sobre todo buen compañero".

El algecireño entiende que la directiva y Mané están armando un equipo "competitivo", algo que el canterano ve "esencial para que nadie se relaje. Los proyectos siempre se ven a largo plazo y este proyecto lo afronto con mucha ilusión y ganas", insiste.

Borja Maderal ya sabe lo que es debutar en el Nuevo Mirador en un compromiso oficial de Liga. Lo hizo de la mano de David Guti hace dos temporadas en el triunfo del Algeciras ante el Guadalcacín por 3-1. Corría la octava jornada y el algecireño disputó 37 minutos que nunca olvidará. "Por suerte debuté ya hace dos años con Guti, contra el Guadalcacín", rememora. "Pero siempre ilusiona poder jugar en el Nuevo Mirador". Ese debe ser el espíritu de todos los que se enfunden la camiseta albirroja la próxima temporada.