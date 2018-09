Berlanga entona el 'mea culpa' tras su expulsión ante el San Roque de Lepe

El jugador algecireño Miguel Ángel Berlanga se pronunció públicamente después de su expulsión el pasado domingo frente al San Roque de Lepe. El albirrojo pidió perdón a la afición por lo sucedido: "Asumir los errores es lo más importante en la vida", comenzó su disculpa. "Error mío hoy [por el domingo] y asumo mi responsabilidad. ¡Hay sitios y momentos en los que uno no debe estar!", añadió.

Además, abundó en su justificación: "Os pedimos que nos ayudaséis y no habéis fallado". El Algeciras ayer no pudo consumar, por poco, una victoria que hubiera entrado en la historia. Por ello el zaguero consideró que: "Os debemos una y no vamos a tardar en saldar esa cuenta. Gracias a nuestra gente del Algeciras. ¡Enorme como siempre!".

Berlanga no pudo acompañar a sus compañeros en los segundos cuarenta y cinco minutos del partido ante el Lepe. El colegiado de la contienda entendió necesario expulsarle debido a un incidente que sucedió en el descanso del enfrentamiento ante los onubenses y que impidió al algecireño comandar a los suyos en el terreno de juego. La ausencia de Berlanga no fue la única en un partido marcado por la brusquedad, ya que los rivales se vieron en inferioridad númerica hasta en dos ocasiones, algo que no sucedió con el Algeciras, pues cuando el futbolista algecireño se quedaba al margen del duelo, el Lepe se había visto con un jugador menos.