Belhadji ya piensa en blanco y negro

Ahmed Belhadji apenas ha necesitado 24 horas para comenzar a funcionar en modo balono. "Ya he imaginado cómo me quedará la camiseta blanca y negra", dice, mitad en serio mitad en broma con un marcado acento árabe el atacante, que llega cedido por el Real Zaragoza. Ahmed Belhadji tiene claro que después de una temporada complicada, en la que ha tenido que sufrir el descenso a Tercera con el Deportivo Aragón, su objetivo en La Línea es, como mínimo "jugar el play-off" de ascenso a la segunda categoría del balompié nacional.

El futbolista hispano-argelino firma en la Balompédica con el aval proporcionado por el propio entrenador, Jordi Roger, que lo tuvo a sus órdenes en la campaña 2016-17 en la UD Cornellá, cuando daba sus primeros pasos en la categoría senior. "Tengo una magnífica relación con el míster, que fue el que me hizo debutar en Segunda B, pero no solo tomo la decisión por poder estar junto a él, sino también porque sé que voy a un equipo histórico y con aspiraciones, que es algo que me estimula mucho".

No es un paso atrás, porque no salgo a un Segunda B cualquiera, sino a un histórico"

Con el conocimiento que le proporciona una temporada compartiendo intereses, el ya nuevo jugador balono define al técnico barcelonés de esta forma: "Es un entrenador que sabe a lo que juega, sabe lo que quiere en cada momento y que exige mucho a todos los jugadores. No se casa con nadie".

El Real Zaragoza había recibido peticiones de otros clubes de la categoría de bronce para hacerse con los servicios de Ahmed Belhadji, pero el interés demostrado por la Balompédica y la postura del propio interesado acabaron por ayudar a la directiva maña a tomar la decisión final.

"No creo que salir cedido del Zaragoza suponga un paso atrás", aclara Ahmed Belhadji. "En absoluto. Salgo a un Segunda B y además muy conocido, no a uno cualquiera".

"No es un paso atrás para nada, pero sí un cambio radical, porque es un fútbol, un clima… todo va a ser diferente, pero estoy convencido de que puedo adaptarme, que puedo jugar muchos partidos y que todo esto me va a ayudar a crecer como futbolista", puntualiza.

"Antes de estos últimos días no sabía mucho de la Balona, pero me he informado y estoy muy contento de la decisión que he tomado", detalla.

"Me gusta mucho el estadio, me hablan muy bien de la afición y de la seriedad de la gente que está al frente", insiste.

Ahmed Belhadji asume que puede jugar tanto en la banda (que es donde dice sentirse más cómodo) como de segundo punta y se define como un jugador "que desequilibra en el uno contra uno, que tiene buen disparo a puerta".

"Yo creo que tengo un buen físico y que destaco sobre todo por el regate", finaliza, antes de afrontar la última recta de sus vacaciones, que terminan el día 8 de julio, fecha en la que está citado en el Municipal para empezar a sudar.