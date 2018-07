Belhadji apunta alto con la Balona

El hispano-argelino Ahmed Belhadji está siendo una de las sensaciones de la Real Balompédica Linense en este inicio de pretemporada 2018-19. Con una semana de trabajo, el atacante sub-23 lleva tres goles en dos amistosos y ha sido determinante en ambos duelos. El futbolista, que está dejando muy buena impresión para quien ha tenido la ocasión de verle, argumenta que este curso el objetivo es pelear por meterse "en lo más alto".

Belhadji aterrizó en la Balompédica procedente del Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza- con la vitola de ser un jugador joven, con gran proyección y, sobre todo, avalado por su entrenador, el barcelonés Jordi Roger, que ya tuvo al atacante a sus órdenes.

El míster me dijo que quería hacer un equipo para jugar playoff. Y yo tengo esa mentalidad"

En el poco tiempo que lleva defendiendo los intereses de la Balona, Ahmed se ha desenvuelto tanto en la banda como en la mediapunta, y en ambas demarcaciones lo ha hecho con atrevimiento y eficacia. Ante el Bristol City FC jugó escorado a la izquierda y funcionó. El equipo perdía por dos tantos antes de que él se echase el peso a la espalda con un repertorio prometedor, y firmase un tanto para recortar distancias, que a la postre supuso el empate definitvo; ante el San Bernardo jugó de inicio por detrás del delantero a prueba Amin Boulaig. Y también dio resultado: dos goles, uno de pícaro, y otro de escándalo.

Sus primeras sensaciones como jugador de la Balompédica son muy buenas: "Me siento muy bien aquí, estoy muy a gusto. El sistema de juego que está haciendo el míster me va bien", afirma Belhadji.

Si hay algo que sedujo al futbolista de perfil ofensivo para recalar en la Balompédica fue el ambicioso proyecto, que ahora vive también desde dentro: "A mí cuando me llamó el míster (Jordi Roger) me dijo que quería hacer un equipo para jugar playoff. Así de claro", confiesa el viejo conocido de Roger en el Cornellà.

"Ojalá salga así, es lo que queremos todos, estar ahí arriba: meternos en lo más alto. Vengo con la mentalidad de hacer playoff y veo que hay equipo para conseguirlo", asegura, aunque faltan cinco fichas senior por cubrir.

"Se ve ambición, gente joven junto a otros con más experiencia. Todo se ha unido para hacer un buen grupo", prosigue.

El rendimiento del futbolista conjuga con lo que se había oído hablar de él, pero el mediapunta guarda calma y sabe que la preparación veraniega es muy larga: "Aún queda mucha pretemporada y todavía pueden suceder muchas cosas, pero la verdad es que el sábado el equipo estuvo muy bien y yo jugando como segundo delantero me sentí muy cómodo, porque esa es realmente mi posición", argumenta.

Ahmed Belhadji está gratamente sorprendido con el ambiente del vestuario, que tiene fama de ser muy jovial, aunque haya ido evolucionando desde hace varias campañas en la que se inició ese entorno. Para el escaso tiempo que llevan trabajando juntos Belhadji reconoce que "la gente del vestuario es de diez, no digo un once porque no hay más".

En menos de una semana, en el equipo han pasado de ser compañeros a amigos: "El vestuario es como un grupo de amigos y eso es lo más importante". Él está encantado: "Que con tan pocos entrenamientos ya nos conozcamos tan bien", comenta. Esto es algo que también se percibe sobre el terreno de juego, hay mayor compenetración.

De su nuevo club y afición se deshace en elogios: "La primera impresión que tuve de jugar en casa fue muy buena porque para ser un partido amistoso y de estar en feria, había ambiente en la grada".

Con 20 años ha desembarcado en La Línea con una atmósfera envidiable, pese a que todavía no ha conocido como es debido a la histórica afición de la Recia. Esa dinámica positiva que se está gestando en el seno del club es la que está haciendo que Ahmed esté dando lo mejor de sí.