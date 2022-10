Un gol con el reloj a cero deja al Ciudad de Algeciras sin su merecido premio ante el líder (26-27)

La suerte no quiere aliarse esta temporada con el BM Ciudad de Algeciras. Los de Iñaki Pérez brindaron este domingo a su hinchada un partido propio de superior categoría en el que hicieron mucho más que tutear al líder Triana. Pero un par de decisiones quisquillosas de la pareja arbitral y ese poquito de mala fortuna le impidieron quedarse al menos con un punto. Un empate hubiese reflejado mucho mejor que la derrota (26-27) que registró el marcador lo sucedido en la pista. Y además, dada la envergadura del rival (que cuenta sus partidos por triunfos), hubiese tenido un fuerte sabor a proeza y hubiese ratificado el éxito de una semana antes en Córdoba.

La primera mitad fue intensísima. Bueno como la segunda. El conjunto de casa asumió que debía pagar un peaje, cargarse de exclusiones, por emplear una defensa al límite, exigente. Un trabajo en el que se implicaron del primero al único con un esfuerzo que agradecía la grada.

En ataque buscaba sacar partido de cada jugada asumiendo el riesgo que suponía jugar alguno de ellos sin portero para contar con un hombre más. Le valió para irse al descanso por delante (14-12) a pesar de que los sevillanos ya disfrutaron de su primer lanzamiento con el reloj a cero, éste bien defendido por Juani Villarreal.

El segundo periodo fue sencillamente apasionante. Con alternativas en el marcador, con el público azuzando a los suyos pero con los árbitros (que tienen pinta de ser muy buenos) tomando dos decisiones de esas que determinan el vencedor en duelos tan igualados.

Por un lado hurtaron un penalti a Pepe García que podría haber abierto una brecha insalvable. Y por otro no supieron gestionar los últimos compases y acabaron por dejar a los de casa con solo cuatro jugadores de pista para defender el último lanzamiento. Especialmente la penúltima de las exclusiones se la podían haber ahorrado.

Para colmo, como a esas alturas ya no están permitidas las sustituciones, la barrera no estaba formada, precisamente, por los jugadores de mayor envergadura del equipo de Algeciras. Y esta vez el colombiano Dilan Belalcázar no tuvo piedad y endosó un gol que se transforma en inmerecida derrota del Ciudad de Algeciras.

Los locales se marcharon a la caseta cabizbajos, pero entre los aplausos de su afición, que le reconoció el monumental esfuerzo realizado y el buen juego desplegado. Un trabajo que le permitió poner al líder contra las cuerdas y que, seguro, le dará de nuevo frutos dentro de no mucho tiempo.

Borja Maho, por su aportación defensiva y, esta vez, su puntería en ataque sobresalió en un partido coral en el que ni uno solo de los casa mereció reproches.

