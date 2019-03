Después de dar un gigantesco paso adelante la pasada jornada con su espectacular victoria en la cancha de un rival directo como Marbella, Udea cierra la primera vuelta de la fase de clasificación de la Conferencia Sur de la Liga EBA esta tarde (19:00) en el pabellón Juan Carlos Mateo. Lo hace ante un Coín que se está mostrando más fuerte en su pista que en sus desplazamientos (ha caído en sus salidas a Benahavís y La Línea), pero que se mantiene justo en mitad de la tabla y ante el que los algecireños no quieren confianzas.

Para este duelo, que dada las igualdades que existen en la clasificación no es más ni menos importante que cualquier otro de esta fase, Udea recibió la buena noticia de que podrá contar con Edmond Koyanouba. Al pívot e le fue señalada una extraña falta descalificante en la pista marbellí que el Comité de Competición de la Española, con buen criterio, ha entendido que no merecía castigo alguno. Vaya es que no mereció ni el que le endosó la pareja arbitral.

De no surgir contratiempo de última hora, el técnico udeísta, Javier Malla, podrá contar con todos sus efectivos. El entrenador no quiere solo tener a su ejército al completo, sino que reclama la participación de lo que denomina “el sexto hombre” en referencia al público, para el que la directiva prepara alguna sorpresa, como viene siendo norma desde que comenzó la presente andadura.

“Necesitamos ganar todos nuestros encuentros en casa y por eso hacemos un llamamiento a la afición para que acudan a animar”, subraya el de La Bajadilla. “El sábado pasado en Marbella su apoyo fue fundamental”, recuerda.

“Jugamos con un equipo muy peligroso, con gente de la cantera de Unicaja que lleva mucho tiempo jugando junta”, sostiene el técnico que recuerda que su rival “hizo una muy buena primera fase, quedó tercero”.

Lioa EBA. Conferencia Sur. Fase de clasificación.

Jornada 13. Se juegan este sábado: Huelva-Melilla (19:00); Udea-Coín (19:00); ULB-CB Marbella (19:00); Benahavís-Andújar (19:00) y Utrera-Cazorla (19:30).

Clasificación. 1. Udea (9-3) 2. Enrique Soler Melilla (9-3) 3. Marbella (8-4) 4. Benahavís (7-5) 5. Coín (5-7) 6. Utrera (5-7) 7. Huelva (5-7) 8. Cazorla (4-8) 9. Andújar (4-8) 10. Unión Linense de Baloncesto (4-8).