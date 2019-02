La ULB recibe al Cimbis en una final adelantada

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) disputa este sábado (19:00) en el pabellón de La Línea una final. Así, sin medias tintas. Los que entrena Vicente González precisan vencer al Cimbis de San Fernando, que ha perdido sus dos últimos compromisos, para llegar con opciones a la última jornada de estar en la fase por el título. O dicho de otra forma, de haberse garantizado la permanencia. Los de Vicente González concurren al último duelo como locales de esta fase con todos sus efectivos.

La ULB tiene las cuentas muy claras. Necesita ganar los dos partidos que le restan, que además le enfrentan a rivales directos (Cimbis y Huelva). Con un solo triunfo podría lograr el pasaporte, pero para eso necesita que Córdoba pierda en las dos últimas jornadas y los de la capital de la Mezquita, que esta tarde reciben al Huelva, visitan en el último duelo al Tortas del Casar, que aunque se ha reforzado con el algecireño José María Balmón (ex de Udea y de la propia ULB) acredita en estos momentos un balance de 4-12.

Los más que probables múltiples empates a diez victorias al término de la primera fase, que por ejemplo pueden servir al propio Cimbis, se constituyen en una condena sistemática para el equipo albinegro.

“Vamos a ir paso a paso”, reclama el entrenador malagueño de los de La Línea. “Primero hay que ganar a Cimbis y más tarde empezar a hacer cuentas, ahora lo único que importa es este partido, no hay un más allá”.

González, que una semana más se ve obligado a mantener entre algodones al gibraltareño Dylan Gómez para que llegue al encuentro de cada fin de semana en condiciones de ayudar, tiene claro que su equipo afronta esta tarde “una final” y que como tal “necesita el apoyo de la afición”.

"Cimbis es un equipo al que siempre hemos ganado, pero es verdad que después de partidos muy complicados, con prórrogas [como sucedió en la primera vuelta de esta misma temporada] o canastas en el último minuto, porque es un conjunto con carácter, con gente de la casa que están muy implicados”, explica el preparador linense.

“Para ganar tenemos que ofrecer nuestra mejor versión pero también es verdad que de los dos encuentros que nos restan éste es el que tenemos en casa y que si no somos capaces de vencer a Cimbis con el respaldo de nuestro público igual es que no nos merecemos estar entre los cinco primeros”, sentencia el preparador. “Es así de claro, tenemos que dar el do de pecho”.

Por su parte el Cimbis llega después de encajar dos derrotas que han puesto en peligro su clasificación, la última el pasado fin de semana ante el Córdoba Básquet en la prórroga.

Como la ULB, su rival es de los equipos que compiten esta temporada sin jugadores extracomunitarios y tiene en Ruiz Cordal a su máximo anotador.

Liga EBA. Grupo DB. Jornada 17. Se juegan hoy: Betis B-Tortas del Casar (18:00); Benahavís-Udea (19:00); San Fernando-Utrera (19:00); ULB-Cimbis San Fernando (19:00) y Córdoba-Huelva (19:00).ç

Clasificación 1. Udea (15-1). 2. Benahavís (12-4) 3. Utrera (10-6). 4. Córdoba (9-7) 5. Cimbis (9-7) 6. Huelva (9-7) 7. ULB (9-7) 8. Tortas del Casar (4-12) 9. Betis B (2-14) 10. San Fernando (1-15).