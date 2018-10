La ULB recibe en domingo al colista San Fernando

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) repite mañana (19:00) en casa después del triunfo balsámico que se anotó la pasada semana ante el Tortas del Casar de Cáceres. El encuentro se corresponde a la tercera jornada del grupo DB de la Liga EBA. Los de La Línea reciben al recién ascendido CB San Fernando, que llega a La Línea sin haber conocido el triunfo y que comenzó la jornada como colista. Dylan Gómez y Carlos Pérez siguen en el dique seco y casi con total seguridad se unirá a ellos Sergio Gil, que no ha podido entrenarse en toda la semana.Partido en horario inhabitual para la ULB. La presencia de su técnico, Vicente González, en el Campeonato de Andalucía como seleccionador del combinado gaditano de categoría cadete femenina propicia que el duelo se juegue en la tarde del domingo, algo nada frecuente en la Liga EBA.El preparador de los albinegros no pone reparo alguno al hecho de que su equipo repita como local, algo que suele provocar desconfianza en otros deportes: “Si nos diesen a elegir, pediríamos jugar todos los partidos en casa, porque siempre es más fácil vencer con el apoyo de nuestra gente, que fuera de casa”, recalca. “Ahora lo que estamos deseando es jugar el segundo encuentro ante nuestra gente y que el desenlace sea igual que el del primero, porque además el partido nos permitió recuperar sensaciones”, recalca González, quien subraya que su escuadra “va creciendo semana a semana” merced al generoso trabajo de sus jugadores en los entrenamientos.El técnico es consciente de que por segunda semana consecutiva los linenses se miden a lo que se entiende como un enemigo de su liga, por cuanto está llamado a pelear por la permanencia. Al contricante se refiere en estos términos: “Tiene la misma dificultad que el rival de la pasada semana, porque está en un momento de máxima ilusión, ya que está debutando en la categoría y eso siempre da alas”.“El San Fernando juega sin miedo”, detalla. “La semana pasada perdió por treinta puntos, es cierto, pero no hay que perder de vista que logró 84 puntos, porque hace un baloncesto alegre, con posesiones muy cortas”.El CB San Fernando mantiene la espina dorsal del conjunto que logró el ascenso de la Primera Nacional y, como le sucede al conjunto de La Línea, carece de jugadores extracomunitarios.En la primera jornada los isleños perdieron 95-68 en Huelva y la pasada jornada 84-114 ante Córdoba.