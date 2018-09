Balona: prueba de fuerza

La Real Balompédica Linense somete hoy a una prueba de fuerza su más que esperanzador comienzo liguero: los albinegros, terceros, visitan al líder, Melilla y dejan aparcado durante un rato el problema que ha supuesto el inminente derribo de la visera de Tribuna del estadio. Un triunfo colocaría a los de La Línea en el liderato, al menos hasta que se conociese el marcador del Recre-UCAM. Además, los albinegros persiguen un reto que nunca han conocido en Segunda B: superar la quinta jornada sin haber conocido la derrota. Jordi Roger dejó ayer en casa a Rafa Navarro y Juan Delgado, que se unen a los lesionados David Moreno y José Manuel Carrasco como descartados. Ismael Chico se perfila como novedad en el once inicial con respecto al partido precedente.

La Balona quiere brindarle a su afición la posibilidad de tapear en el liderato. No es una frase hecha, es que con una victoria, los balonos tendrán la oportunidad de disfrutar de las últimas horas de la Feria de la Tapa con su equipo en lo más alto de la clasificación del grupo IV.

El Melilla es uno de los cuatro equipos del grupo que están por encima, pero competiremos"

Por si fuese poco está la opción de encarar por primera vez la sexta jornada con el casillero de derrotas a cero. Los albinegros en su largo periplo en Segunda B nunca han iniciado la competición encadenando cinco jornadas sin perder, algo que sí que hicieron, y de largo, en algunas de sus andaduras en Tercera.

En la 2011-12, en la que acabarían jugando la fase de ascenso a la hoy Liga 1/2/3, los que entraba Rafa Escobar ganaron sus cuatro primeros compromisos, pero el Cádiz (0-2) cortó la racha. El curso pasado también llegó a la cuarta jornada sin haberse visto superado. Pero fue doblegado en la quinta por el Écija Balompié (0-1) en el Municipal.

Tras llevar a cabo la madrugadora sesión de los sábados en los campos de césped sintético de la Ciudad Deportiva, el preparador balono hizo pública una lista de convocados que ya había dejado escrita en la pizarra antes de que se iniciase la sesión. En la relación de descartados a los lesionados David Moreno y José Manuel Carrasco se unieron, por decisión del preparador, el defensa Rafa Navarro y el delantero Juan Delgado.

La directiva y el cuerpo técnico acordaron que esta temporada se desplazarían hasta Melilla diecisiete jugadores y no dieciséis como la campaña precedente. Y es que aunque la Federación corre con parte de los gastos, al final el club siempre le tiene que unir unos cuartos.

Los elegidos fueron: Javi Montoya y David Robador (porteros); Sergio Rodríguez, Joe, Kibamba, Pierre, Abel Moreno (defensas); Ismael Chico, Sana, Gato, Abel Suárez, Juampe, Pablo Santana (centrocampistas); Gastón Cellerino, Kike Gómez, Pirulo y Ahmed (delanteros).

En lo que se refiere a la alineación inicial y pendiente siempre del as en la manga que pueda esconder su entrenador, todo indica que la Balona organizará un once muy similar al que utilizó frente al Atlético Malagueño la pasada semana. La única variante prevista, que no confirmada, es el regreso del capitán Ismael Chico al eje de la medular en detrimento del canario Pablo Santana. Es decir, la misma variante que hace una semana tras el descanso. A partir de ahí el abanico de variantes es inacabable, aunque también es cierto que cada día más parece que empieza a existir un equipo tipo.

Roger, que no firma el empate de antemano ("ya veremos qué sucede cuando llegue el minuto 85"), es consciente de que se le presenta el examen más difícil que ha encarado desde que comenzó la competición: "Aunque todos nos han exigido, jugamos ante un muy buen equipo. En este grupo hay cuatro que están por encima del resto a priori por varias causas y el Melilla es uno de ellos, aunque si nosotros estamos a un nivel óptimo tendremos nuestras opciones de ganar y por supuesto vamos a competir".

El míster insiste en que todos los rivales van a obligar a los suyos a "jugar al límite" pero expresa su total confianza en un vestuario que está "trabajando muy bien".