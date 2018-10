La Balona multará a Ahmed por su acto de indisciplina

La directiva de la Real Balompédica Linense ha convocado (en principio hoy, al término del entrenamiento matinal) al atacante hispano-argelino Ahmed Belhadji, del que tiene conocimiento de que fue sorprendido por diferentes aficionados a altas horas de la madrugada del pasado viernes en un conocido pub del centro de la ciudad. Según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico existen incluso grabaciones realizadas con teléfonos móviles en las que se observa al futbolista.

El club, antes de pronunciarse de manera oficial sobre este nuevo conflicto, entiende que debe permitir al futbolista ofrecer su versión de lo sucedido y, llegado el caso, explicar su comportamiento. Eso sí, los dirigentes, con el presidente Raffaele Pandalone a la cabeza están decididos a "aplicar con todo rigor" el castigo que refleje el reglamento de régimen interno de la entidad.

A mí me llegó el sábado pero no era momento de despistarse; quiero escuchar su versión"

Los mandatarios balonos tuvieron conocimiento el sábado, bien entrada la tarde, de lo sucedido horas antes, pero la noticia no trascendió hasta ayer, una vez finalizado el encuentro que los albinegros disputaron con el Villanovense. Fue entonces cuando un grupo de aficionados accedió a la antesala de vestuarios del estadio Municipal y comunicó a algunos de los miembros de la directiva algo que estos, en realidad, ya sabían.

De acuerdo a los estatutos de la centenaria Balona, Ahmed se expone a una fuerte multa económica (que el club está decidido a imponerle) y el correspondiente apercibimiento de que, si persevera en su actitud, la entidad puede prescindir de sus servicios.

El técnico albinegro, Jordi Roger, que a pesar de ser consciente de la situación decidió alinearlo ayer durante casi media hora, dijo en rueda de prensa: "Quiero escuchar su versión y a partir de ahí decidiremos. A mi me llegó ayer [por el sábado], pero no era momento de despistarnos. Quiero ver lo que me dice él. A mi me gusta escuchar las dos versiones y luego veremos qué medidas tenemos que tomar. Creo que ha sido un caso aislado, si es que ha sido así".

"Lo que está claro es que en mi equipo el que no tenga ilusión ni ganas no va a jugar", agregó. "Si no tenemos eso seremos mediocres y sufriremos".