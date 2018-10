Moreno Castro deja de entrenar al juvenil de la Balona

La Balona Balompié CF –a todos los efectos el equipo juvenil de la Real Balompédica Linense– ha anunciado esta mañana, mediante un comunicado, la marcha del entrenador, José María Moreno Castro, de quien se dice que abandona la entidad “de mutuo acuerdo” con la directiva que encabeza Francisco Navarro.

En la nota, el club asegura: “Tras los resultados obtenidos en los últimos partidos y la actitud que el equipo ha mostrado en sus últimas participaciones José María Moreno Castro y la junta directiva han decidido de mutuo acuerdo no continuar dirigiendo el equipo que el veterano entrenador lideraba”.

La Balona agradece la “profesionalidad y responsabilidad” del técnico, al que le reconoce la “implicación y compromiso” y le desea suerte.

El juvenil albinegro, que en las dos últimas jornadas ha perdido 5-0 con el Algeciras B y 1-5 con el Conil, ocupa la decimotercera plaza entre los dieciséis clubes que compiten en el grupo gaditano de Segunda Andaluza (la Preferente de toda la vida).

Moreno Castro declina la posibilidad de hacer declaraciones, pero en el perfil de Facebook de la cantera albinegra afirma: “Tenía que haber dejado el equipo en el momento en el que me cambiaron la convocatoria para ir a Algeciras”, que, como explicó este periódico en un reportaje dedicado al delicado momento de este equipo, fue alterada a petición del club ante la exclusión del meta José Antonio Vázquez.

Después de aquel reportaje ya son dos los entrenadores que abandonan el cuerpo técnico del juvenil balono.

“A partir de ahí todo ha sido distinto, no me arrepiento de nada”, sentencia Moreno Castro “·Sólo me queda el vacío por haberme sentido engañado y traicionado”.