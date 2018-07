La Balona 'ata' a Sergio Rodríguez

La Real Balompédica Linense comunicó ayer la renovación del defensor Sergio Rodríguez por una temporada más. El talaverano tenía un año de contrato en vigor, y con esta ampliación será parte del club albinegro hasta junio del año 2020. La Balompédica, que preside el italiano Raffaele Pandalone, quiso premiar la fidelidad del jugador ante las ofertas de Recreativo y Badajoz, ofrenciéndole un año más de contrato, como ya había adelantado este periódico el mes de junio. Sergio está muy contento por permanecer otro curso más defendiendo los intereses del equipo linense y no tardó en manifestarlo así en redes sociales: "Feliz por la renovación hasta 2020 con la Balona!".

El lateral derecho de la Balona había recibido contactos del Recreativo de Huelva y del Badajoz al final de la última temporada, que estaban interesados en hacerse con sus servicios para el curso actual. El futbolista, como reconoció en la versión de ayer de este medio, rechazó a ambos clubes, a los que solo escuchó por cortesía. Él lo tuvo claro desde el principio. Quiso y quiere seguir defendiendo la elástica de los balonos, con cuyo proyecto asegura "estar muy ilusionado".

Sergio Rodríguez está muy agusto con su renovación con la Balompédica

En cambio, el que no se tomó tan bien los contactos con el jugador fue el presidente de la entidad linense. Pandalone se puso en contacto con el talaverano rápidamente para blindarlo, ya que no le gustó nada que otros clubes preguntaran por él teniendo aún vinculación con la Balompédica por una temporada más. Raffaele calmó los ánimos con una ampliación de contrato de otro año, para mayor satisfacción del futbolista y tranquilidad de la afición.

Sergio Rodríguez fue el jugador que más minutos se enfundó la camiseta de la Balona durante la pasada liga, por lo que, unido a su buen rendimiento, llamó la atención de clubes del Grupo IV de Segunda B. Como se comentó ayer, el zaguero está muy agusto en La Línea y es conocido que ha venido días antes de que comience la pretemporada al municipio para disfrutar las vacaciones aquí, casi como un linense más que regresa de un corto impás fuera de la ciudad.

El defensor no solo está ilusionado con su renovación sin oque que lo está con el proyecto que está llevando a cabo esta temporada el club blanquinegro, y aspira a poder hacer algo bonito como miembro de la Recia. El defensor talaverano guarda muy buena relación con sus excompañeros del Extremadura de Almendralejo, que este año ha conseguido el ascenso a la Liga 123, y en el militó la hace dos andaduras. "Sacar al equipo de los puestos de descenso no fue cualquier cosa. La gente de allí me recuerda con cariño por lo que hicimos el año pasado, cuando las cosas pitaban muy mal". "Me alegro mucho por lo que han conseguido este año", explica mientras suspira por poder hacer consumar algo sejemante en los dos años que le quedan como balono. La Balona aún tiene que incorporar a seis jugasdores con fichas senior para completar el plantel de la temporada 2018-19.