Los baleares llegan al partido con la Balona en su mejor momento

La Unión Deportiva Ibiza-Eivissa busca, ante la Real Balompédica Linense, su tercer triunfo consecutivo. Los dos últimos, después de un cambio de sistema y de variantes en la alineación (la más llamativa supuso mandar al banquillo al italiano Marco Borriello, campeón de Europa con el Milan), le han permitido salir de la zona de descenso y auparse a solo dos puntos de su rival, al que aspira a adelantar en la tabla del grupo IV de Segunda B.

El entrenador, el exinternacional español Andrés Palop, cuenta con todos sus futbolistas, ya que Emiliano, baja de última hora en Talavera por un problema gástrico, está totalmente recuperado de sus dolencias. El técnico ha convocado a toda la plantilla.

El conjunto balear milita en el grupo IV de Segunda B después de que su máximo responsable, Amadeo Salvo (expresidente del Valencia) abonase el pasado verano los 482.831 euros que la Federación reclamaba para ocupar la plaza del Lorca FC, arrastrado por las deudas después de su descenso desde la Segunda división.

A pesar de ese desembolso y de que la notificación del ascenso administrativo le llegó el ocho de agosto, Salvo dejó claro que su objetivo es llegar lo antes posible a Segunda y contrató, entre otros, al mencionado Borriello (con dos títulos de la Serie A a su espalda), el veterano Armenteros (que el pasado verano ascendió a Primera con el Rayo Vallecano) y a Candelas (que viene de subir con el Extremadura), Fran Grima (que lo hizo hace dos años con el Real Mallorca y que luego militó en el UCAM Murcia), Gonzalo (Racing de Santander) y Chavero (campeón del grupo IV con el Cartagena), aunque la lista podría extenderse mucho más.

Después de un comienzo titubeante en las dos últimas semanas el Ibiza, que solo había ganado un partido en casa, derrotó al Marbella (4-0) y venció en Talavera (0-2) en buena medida gracias a la resurrección goleadora de Sergio Cirio, que se ha repuesto de una lesión y ha anotado tres goles en esos dos compromisos.

La Balona pone a prueba la fórmula que ha llevado al éxito al equipo de Andrés Palop, quien desde hace dos jornadas apuesta por un sistema 1-4-2-3-1 con las novedades de Ángel Rodado y Sergio Cirio en ataque. Con Chavero como enlace y con un Javi Serra en estado de gracia, la UD Ibiza ha dado con la tecla del gol; y parece haber encontrado el equilibrio defensivo con el doble pivote y la incorporación de Luis Verdú en el eje de la zaga.

“A Jordi Roger le conozco bien porque me he enfrentado a él cuando estaba en el Cornellá, en el grupo III, y que siempre presenta partidos muy complicados, con planteamientos difíciles, de manera que sé que me voy a encontrar un rival competitivo y por eso sus equipos siempre han estado peleando por estar en el play-off y ahí tiene a la Balona”, explicó Palop, quien también hizo referencia al ambiente de ilusión que se vive en toda la isla y que hoy tendrá reflejo en la grada.