La Balona prueba al portero venezolano Nicolás Alves

La Real Balompédica ha incorporado esta mañana a prueba al cancerbero venezolano de 15 años Nicolás Alves, que, como poco, se entrenará con los albinegros hasta el próximo domingo.

En caso de que el club lo considere una apuesta interesante, permanecería en la entidad y a pesar de su condición de cadete formaría parte de la plantilla juvenil y se ejercitaría cada día a las órdenes de Jordi Roger, para desempeñar las funciones de tercer portero de la primera plantilla en caso de que fuese necesario, como sucedió en la primera semana de octubre, cuando el juvenil Manu Caro fue alineado en El Palmar de Sanlúcar.

Nicolás Alves es el protagonista de una más de las historias de ciudadanos venezolanos que huyen de la dramática situación económica de su país. Su padre llegó a Canarias hace unos años y hasta hace unos cuatro meses no pudo traerse al joven portero, que explica que su familia busca en España “una mejor calidad de vida”. Aún espera que pueda hacer lo propio con su madre.

Después de arrancar su carrera en España en Tenerife, hace poco ingresó en el Rayo Alcobendas porque tuvo que viajar a Madrid debido a los compromisos profesionales de su padre.

“Un señor me vio en un partido y me dijo que me veía condiciones y que él tenía la oportunidad de sumarme a un equipo de Segunda división B y lo consideré una gran oportunidad para mí, porque me permite coger experiencia”, explica.

El guardavallas, que mide 187 centímetros, se presenta a sí mismo con enorme humildad: “Yo no me considero un muy buen portero, creo que aún me falta por aprender bastante, pero siempre trato de hacerlo lo mejor que puedo”.

“He tenido la suerte de venir a La Línea y coincidir con dos porteros muy buenos y aunque al final no me quedase, seguro que estar con ellos me brinda la posibilidad de mejorar”, finaliza.