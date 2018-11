El extraño caso de Juampe Rico

El tarifeño Juan Pedro Rico Juampe hace mucho que ocupó un espacio preferente en los altares de los aficionados balonos. Es ya una década la que ha pasado defendiendo esos centenarios colores. El domingo este ilustre veterano demostró, si es que era necesario, que aún tiene mucho fútbol en sus botas. Anotó un gol, participó en otro y fue la batuta ofensiva de los de La Línea. Cuando se le pregunta por el secreto de su aparente eterna juventud siempre responde de la misma forma: “Trabajar, trabajar y acabar muerto los partidos”.

Juampe está disfrutando su novena temporada en la Balompédica. Desembarcó en el conjunto de La Línea en el verano de 2010, junto al meta Camacho y el técnico, Rafa Esobar, procedente de la Unión Deportiva Los Barrios. La estadística (oficiosa) dice que desde entonces ha vestido la guayabera de la centenaria Balona en 286 partidos oficiales en los que ha anotado, con el del pasado domingo, 59 goles. Ha sido protagonista de un ascenso a la categoría de bronce, una liguilla a Segunda A y la recordada eliminatoria copera con el Athletic Club en la que su estelar participación en el duelo previo con el Ebro tuvo mucho que ver.

"No sé si soy mejor o peor jugador que antes, yo me considero un futbolista de equipo"

Para definir a Juampe entran en colisión dos tópicos. Hay quien defiende que es como el buen vino, que ha perdido la frescura propia de la juventud, pero que aporta más al paladar futbolístico con el paso de los años. Otros prefieren compararle con el personaje del aclamado relato El curioso caso de Benjamin Button en el que el protagonista va rejuveneciendo a medida que pasa el tiempo.

Lo único cierto es que este tarifeño de 34 años ha sabido ir adaptándose a los cambios. Que Manolo Ruiz encontró en él una solución haciéndole jugar por dentro: Juampe cumplía. Que Jordi Roger le reclama una disposición total en el apartado defensivo, el lateral que juega en su banda sabe que tendrá en él toda la ayuda posible y más.

“No sé si jugué mejor o peor ante El Ejido, eso lo dejo para los que hacéis las críticas”, replica Juampe, que sin embargo es especialmente crítico consigo mismo cuando las cosas no salen. “Es posible que acabase más acciones que otros días, jugando por dentro, con determinados pases, el gol.. yo estaba contento pero por el marcador, no porque yo hubiese jugado mejor o peor”.

“Es imposible que yo sepa si soy mejor o peor futbolista que antes, es que ni siquiera me hago ese tipo de preguntas, yo sigo trabajando para jugar cada día, para darlo todo en cada encuentro y para aportar lo que el equipo necesite de mí”, explica el menudo atacante.

“Hay que saber adaptarse a lo que toca en cada momento, siempre he dicho que me considero un jugador de equipo, no soy de mirarme individualmente y si el míster reclama sacrificio, por mí no va a quedar nunca”, garantiza. “Al final todo se reduce a trabajo, trabajo y trabajo y a acabar los partidos muerto, que no se quede nunca nada dentro”.

"Hay que saber adaptarse y yo solo conozco un secreto: trabajar, trabajar y acabar los partidos muerto"

Juampe se muestra especialmente feliz por el hecho de que la Balona rompiese el domingo el divorcio que mantenía con la portería contraria. “Creo que nosotros por nuestro trabajo y la afición por cómo nos está respaldando merecíamos un triunfo como ése, que nos va a ayudar mucho”, sostiene.

“La verdad es que no sabemos hasta dónde podemos llegar”, dice en un intento de evitar que se lancen las campanas al vuelo. “El trabajo diario es el que nos va a marcar el camino, pero es muy importante mantener la cabeza fría, porque vender humo ahora no sería nada bueno”.

“Si lo hacemos, nos vamos a equivocar”, vaticina. “Al final la base de cualquier éxito es el trabajo y en ese apartado el míster nos exige muchísimo en cada entrenamiento".

Juampe ha confesado en privado a algunos de sus compañeros e incluso se lo ha deslizado a la junta directiva que inició la campaña convencido de que era la última en que seguía soportando el peso del fútbol profesional. Pero después de verle el pasado domingo sí que parece que lo de la comparación con Benjamin Button es algo más que una figura retórica. Y si es capaz de rendir a este nivel ¿qué razón puede tener para colgar las botas el próximo verano?