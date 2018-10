Roger: "Hay puntos y puntos y éste no vale como el del Villanovense"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, valoró el trabajo realizado por sus jugadores tras el empate. “Ha sido un partido muy igualado en todos los aspectos. Creo que hemos visto dos muy buenos equipos. El Murcia es muy buen equipo, pero no voy a destacar ahora todo lo bueno que tiene. Hay puntos y puntos y éste no es el mismo que el del Villanovense. No por la entidad del rival, sino por cómo lo has conseguido”.

“ Volvemos a competir bien, otra vez dejamos la portería a cero y hemos cosechado una derrota en diez jornadas. Algo estaremos haciendo bien”, dice.

“Hay que seguir trabajando y creciendo”, sostiene. “El ADN de este equipo tiene que ser lo que hemos visto en este partido. La intensidad y la actitud son innegociables. Luego podremos estar más o menos acertados. Creo que es la única fórmula que hay para enfrentarse a rivales como el Murcia. El equipo tiene muy buena actitud. Estamos siempre a un gol de ganar”, desliza.

Sobre la sustitución de Joe a los 35 minutos de juego dijo: “Hemos trabajado toda la semana con Kibamba y lo ha hecho bien, pero tácticamente estaba mal en el lateral, aunque tiene capacidad física para poder hacerlo bien”.

“Al final hemos decidido quitar a Joe por las circunstancias y sus problemas en el hombro. Kibamba lo ha hecho como mejor sabe, pero cuando juega de central, es de otro nivel. Lo hemos puteado un poco hoy poniéndolo de lateral”, asegura.

“Lo hemos intentado. Era el típico partido que estábamos los dos equipos muy bien posicionados y se iba a decidir en algún balón parado. No ha sido así. Ahora comenzar a preparar el partido con el Ibiza”, comenta.