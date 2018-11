Balona, hora de coger el vuelo

La Real Balompédica Linense –que acredita su condición de quinto mejor viajero del grupo IV de Segunda B– visita en el mediodía de este domingo (en directo a través de https://ib3.org/directe) en Can Misses a la Unión Deportiva Ibiza, un recién ascendido que en las dos últimas jornadas ha sumado seis puntos, ha marcado seis tantos y no ha encajado un solo gol. Los albinegros se desplazaron con 16 hombres, entre los que no está por decisión técnica Kike Gómez pero sí David Moreno, que no entraba en una convocatoria desde la segunda jornada. Abel Moreno y Gastón se perfilan como novedades en el once inicial. La Balompédica menos linenses de las dos últimas décadas, con solo tres nativos de La Línea en la expedición (el capitán Ismael Chico, el masajista José García y el delegado Joaquín Jiménez) emprendió ayer viaje a Ibiza, donde esta mañana se mide al titular, un equipo que poco a poco le va cogiendo el aire a la categoría y que en caso de vencer, adelantará a los albinegros en la clasificación. Una carencia de gente de la casa que contrasta con el reportaje que ofrece este periódico de Miguel del Manzano.

El técnico albinegro, Jordi Roger, por aquello de las limitaciones del viaje en avión, solo disponía de 16 pasajes para jugadores. La plantilla ha quedado reducida a 20 futbolistas tras la marcha de Juan Delgado, que el club sigue sin poder oficializar hasta tanto el jugador no abone la contraprestación exigida a cambio de su carta de libertad.

La realidad es que el míster solo tuvo que realizar un descarte tras el entrenamiento matinal, que ayer se desarrolló en el nuevo campo López Izaguirre de la Ciudad Deportiva. Y es que Sergio Rodríguez cumple su segundo y último partido de sanción tras su expulsión en Badajoz y tanto Rafa Navarro como José Manuel Martínez Joe estaban descartados de antemano debido a los problemas físicos que arrastran.

Así que al técnico solo le quedó por tomar una decisión y fue la de dejar en casa a Kike Gómez e incluir por fin a David Moreno, que no entraba en la convocatoria oficial desde la segunda jornada pero que ya está totalmente restablecido de su lesión.

Así las cosas, los futbolistas de que dispone el preparador catalán para este duelo son: Javi Montoya y David Robador (porteros); Kibamba, Pierre, Carrasco, Abel Moreno (defensas); Gato, Sana, Juampe, Abel Suárez, Ismael Chico, David Moreno, Pablo Santana (centrocampistas); Pirulo, Gastón y Ahmed (delanteros).

En cuanto al once, o se produce una inesperada revolución o están las cartas marcadas, con dos cambios, y ambos forzados, sobre el equipo que arrancó hace una semana frente al Real Murcia. Abel Moreno jugará de lateral diestro, como ya hizo ante los pimentoneros desde el minuto treinta y la vacante en ataque de Juan Delgado será para Gastón Cellerino. Bueno, o para el hispano-argelino Ahmed Belhadji, al que el técnico ha probado en más de una ocasión como falso nueve.

Roger presume un encuentro “igualado y complicado, como todos en esta categoría” y destaca que el rival “que está en su mejor dinámica y su mejor momento de forma desde que comenzó la competición” cuenta con en su plantilla con jugadores cuyo salario la Balona no puede aspirar a pagar.

“Creo que Palop está haciendo muy buen trabajo allí, ha encontrado un equilibrio, una forma de jugar que le está dando resultado y la verdad es que ha conformado un equipo muy peligroso que cuenta con muy buenos futbolistas y que está en muy buena dinámica”, abunda.

“De todas formas no se sabe si es mejor enfrentarse a un equipo que llega de ganar o a uno que viene de perder, así que nosotros a hacer nuestro trabajo y a tratar de sumar los tres puntos”, concluye.