Palop: "Roger siempre hace equipos competitivos y ahí tiene a la Balona"

Andrés Palop, entrenador de la UD Ibiza, se deshizo esta mañana en elogios hacia Jordi Roger, entrenador de la Balona, su próximo rival, de quien dijo que “siempre hace equipos competitivos” y vaticinó un “partido difícil” para los suyos en la jornada del domingo (12:00). El técnico balear también hizo especial hincapié en el “ambiente de ilusión que se vive en la isla” después de los dos últimos triunfos de su escuadra.

“A Jordi Roger le conozco bien porque me he enfrentado a él cuando estaba en el Cornellá, en el grupo III, y que siempre presenta partidos muy complicados, con planteamientos difíciles, de manera que sé que me voy a encontrar un rival competitivo y por eso sus equipos siempre han estado peleando por estar en el play-off o en zona alta”, ha dicho en rueda de prensa semanal ante los medios locales.

“Ahí está la Balona, que está en puestos importantes, que solo ha encajado una derrota en diez partidos y es uno de los menos goleados”, abundó.

“Conociendo a Roger y conociendo a la Balona históricamente pues ya doy por hecho que nos vamos a encontrar un partido complicado, en el que tenemos que estar muy concentrados desde el primer minuto”, dijo.

El preparador no quiso “dar pistas” sobre si mantendrá en el once a los que han protagonizado las dos últimas victorias, aunque deslizó que estos han dado “un altísimo nivel”.

“Siempre pensamos en las dificultades que puede poner el rival y dentro de las posibilidades de nuestra plantilla, que es amplia, intentaremos buscar los jugadores que tengan el perfil que creemos más adecuado, aunque al final lo que se impone es el grupo”, matizó.

“Yo nunca me cierro a cambiar ni de jugadores ni de sistemas si veo que con eso le puedo hacer daño al rival, porque al final soy al que le corresponde tomar decisiones”, recalcó.

Palop subrayó que su equipo siente el viento de cola después de dos triunfos: “Cuando llegan los resultados y hay buenas sensaciones, todo se traslada a un buen ambiente, a un mayor compromiso, aunque el grupo siempre ha respondido a las mil maravillas”.

“Lo que debemos tener claro es que tenemos que dar continuidad a lo que hacemos, no podemos ser un equipo de picos, que un día dé un excelente rendimiento y al siguiente no aparezca, porque los que están arriba son los regulares, los que tiene un equilibrio”, sostuvo.

“Se vive una enorme ilusión en la isla, de palpa y a esa gente que seguro que va a ir al campo no la podemos decepcionar”, concluyó.