Roger: "Estábamos preocupados con el gol y metimos tres"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, mostró su satisfacción en rueda de prensa después de imponerse a El Ejido. "Estábamos todos preocupados con el gol y hemos metido tres", comenzó.

"Esto es lo bonito del fútbol. Lo mejor que nos ha podido pasar en la primera parte ha sido marcar el gol”, aseveró. “Estábamos haciendo una de las peores primeras partes que hemos jugado en casa. A partir del tanto hemos sabido cómo jugar".

"En la segunda parte hemos sido muy superiores y hemos podido ampliar el resultado”, dijo convencido. “El mejor de ellos ha sido Aulestia”.

“Estoy contentísimo por esta victoria, nos la merecemos como grupo por todo el esfuerzo que estamos haciendo", expresó.

La decisión de no alinear a Carrasco se debió a que acumula cuatro tarjetas y no podrá disponer de Kibamba, que está con su selección, en la próxima jornada. "Lo que no quería es ir a San Fernando sin Kibamba ni Carrasco”, explicó. “Lo hemos guardado a sabiendas de que Joe y Kibamba son una pareja de centrales espectaculares".

"De los doce partidos que llevamos el equipo ha competido muy bien en todos, exceptuando el día del Villanovense”, valoró. “En Segunda B los partidos son muy igualados".

"Siempre tenemos margen de mejoraría, en continuo aprendizaje", comentó al ser preguntado por el techo de este equipo. "No nos podemos estancar, pero de aquí a 15 partidos no veremos una Balona mucho más diferente, está claro, porque magia no hay".

"Queremos disciplina y orden, que corramos más que el contrario. Nos hemos adaptado a lo que es lo mejor para este equipo”, detalló.

“Somos los que menos posesión tenemos del grupo IV, algo que me preocupa muy poco porque podríamos haber metido cinco”, dijo en clara referencia al reportaje publicado por este periódico. “La idea de tener el balón es para atacar, pero se puede atacar sin tener el balón constantemente. Este equipo se encuentra muy cómodo en esta situación".

"Estamos en una buena línea, con una sola derrota y encajando pocos goles. La tenemos que seguir hasta el 20 de mayo. En febrero o marzo veremos cuántos puntos tenemos y veremos cuál es el objetivo a marcar", finalizó.