El exbalono Juan Delgado marca los dos goles del triunfo del Écija en Sevilla

Cinco días después de desvincularse a petición propia de la Real Balompédica, el delantero Juan Delgado ya ha recuperado la condición de héroe de la afición del Écija Balompié, el equipo en el que él quiere jugar. El exbalono marcó los dos tantos que le dieron a los azulinos su primera victoria fuera de casa, un resultado que les coloca ya a un solo punto de las plazas de permanencia.

La web de la Cadena Ser encabeza el análisis del encuentro en el que los astigitanos se impusieron 0-2 al Sevilla C con un más que elocuente “un imperial Juan Delgado”.

Al detalle de lo sucedido, se puede leer: “Encuentro donde el atacante Juan Delgado fue el gran protagonista, entró al inicio del segundo tiempo, marcó por partida doble y regaló los tres puntos a los azulinos frente al Sevilla C”.

Juan Delgado respondía a las preguntas de esa misma emisora y recalcaba que el suyo fue “el debut soñado”.

“Tuve la suerte de que el primer balón que toqué lo convertí en gol, pero lo más importante es que pude ayudar al equipo a sumar estos tres puntos”, añadió el centrodelantero, que además de las dos que convirtió, disfrutó de otras dos oportunidades: en una su disparo lo repelió la madera y en la última intentó una vaselina que encontró réplica en el portero del filial nervionense.

Preguntado por su salida de la Balona, respondió: “De ese tema no quiero seguir hablando, ya he tenido bastante. No estaba allí a gusto por circunstancias y he decidido volver”.