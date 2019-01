La Balona se somete a su primera prueba de madurez

La Real Balompédica Linense afronta desde el próximo domingo -y con un calendario que una vez superada la prueba del UCAM en el Municipal (domingo, 12:00) no se antoja especialmente complicado- su primera gran prueba de madurez. Después de más de tres meses sin perder, la Balona enlaza dos jornadas sin celebrar un triunfo y ha encajado tres goles en dos partidos, algo a lo que no estaba nada acostumbrada. Es el momento de comprobar cómo se comporta el vestuario en medio de una ¿adversidad? que no ha hecho mella entre sus incondicionales, como quedó demostrado con la ovación que tributaron tras presenciar el primer revés en casa.

La Balona solo había perdido un partido hasta que cayó el pasado domingo a manos del Cartagena. Fue el 23 de septiembre en el Álvarez Claro de Melilla. Es cierto que por entonces el equipo albinegro aún estaba acabando de cuajarse. Pero la estadística recuerda que tras aquel resultado la Balompédica enlazó tres empates consecutivos, dos de ellos, en casa (frente a Sevilla Atlético y Villanovense) y con tres puntos sobre doce se desplomó hasta el duodécimo puesto del grupo IV de la Segunda B y se encendieron todas las alarmas, aunque ya nadie parece acordarse de aquello.

Tras su primer revés en casa, que le ha supuesto verse descabalgada de la zona de privilegio, la Balompédica recibe a otro de los más que firmes candidatos a disputar la mal llamada liguilla: el UCAM.

No hay que pasar por alto que los murcianos flaquean en sus desplazamientos y que no es la primera vez que los de Jordi Roger han superado con nota otras remodelaciones en su retaguardia, pero no es un dato irrelevante que en esta jornada no podrá contar con el central José Manuel Carrasco, el alma máter no solo de la defensa, sino del equipo sobre el terreno de juego.

Después de eso llegarán el viaje a un Jumilla que ya ha hecho de ese encuentro una jornada especial, por cuanto hace un mes que no juega ante su público. Será el prólogo a los duelos con los dos equipos que en estos momentos ocupan las dos últimas plazas de la clasificación, el Almería B (en el Municipal) y el Atlético Malagueño.