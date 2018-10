Jordi Roger: "Pudimos llevarnos un triunfo más amplio"

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, se mostró muy contento y destacó que su equipo hizo “un partido muy serio”.

“Hemos tenido ocasiones para llevarnos un resultado mucho más amplio, tanto en la primera y la segunda parte, esperando y saliendo a la contra que no hemos sabido finalizar o la toma de decisión ha sido mala, además de dos paradones de Kike. Cuando no amplías el resultado, con el 0-2 un gol del Badajoz lo hubiera metido en el partido y sufres hasta el final. Pero en líneas generales hemos hecho un partido muy serio, estoy muy contento con la victoria y felicito a mis jugadores”.Roger no se sorprende por la actuación de Juan Delgado y el estado de forma de Pirulo porque tiene "una plantilla amplia con jugadores que lo hacen bien. Juan Delgado ha aprovechado sus minutos y estoy muy contento porque ha trabajado muy bien desde el primer día y este partido lo hace más fuerte. Jugó y corrió hasta que no podía más. Y Pirulo está en un estado de forma excepcional, está fresco y nos da verticalidad. Hay que aprovechar el momento de los jugadores”.“Lo raro es que no hayamos salido de aquí con 0-4. Salimos bien a la contra y con gente pero en tres cuartos se nos nubla. Una jugada clarísima fue de Pirulo pero hubo seis o siete. Seguiremos trabajando porque salimos bien y con gente y hay que acabar de redondearlo con el último pase y chut”.De la expulsión de Sergio Rodríguez dijo que “es una acción de alevín, infantil o juvenil ante un jugador que se está yendo hacia su campo. Es expulsión”, considera.