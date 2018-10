Cita de crisis albinegras en el Nuevo Vivero

La Real Balompédica Linense, que viene de hilvanar tres empates consecutivos, visita esta tarde (18:00) en el Nuevo Vivero al CD Badajoz, que aún no conoce el triunfo en casa. Dos de los peores equipos del grupo IV de Segunda B en el mismo mes de competición se citan para tratar de enterrar sus respectivas crisis. En los de La Línea David Robador y Kibamba entran en la convocatoria en detrimento del juvenil Manu Caro y de Rafa Navarro. Pierre, Ismael Chico, Kibamba e incluso Ahmed se postulan para un once que es una auténtica incógnita. El choque se puede ver a través de la plataforma digital Footters.La Balona necesita ganar. Cuatro jornadas sin hacerlo (las mismas que el rival) le han despeñado de la tercera a la duodécima plaza. Y no es precisamente un secreto que el entorno albinegro tiende más al extremismo que a medias tintas. Y lo mismo que tras el triunfo sobre el Malagueño los hinchas más encendidos ya hablaban de liguilla, ahora empiezan a mirar abajo y a rebuscar en los cajones las calculadoras a las que tuvieron que recurrir en los dos últimos cursos.El técnico balono se vio ayer liberado de la nada agradable decisión de realizar los descartes, ya que tres de sus jugadores Rafa Navarro, Gastón Cellerino y David Moreno, ni siquiera pudieron entrenarse con el resto de sus compañeros. Es decir, solo le quedaban 18 jugadores que esta mañana (8:45) emprenderán viaje hasta la capital pacense, que son: Javi Montoya y David Robador (porteros); Sergio Rodríguez, Abel Moreno, Joe, Carrasco, Kibamba, Pierre (defensas); Sana, Gato, Abel Suárez, Pablo Santana, Ismael Chico, Juampe (centrocampistas); Pirulo, Kike Gómez, Juan Delgado y Ahmed (delanteros).Eso supone que hay dos novedades con respecto a la pasada semana. Entra el meta David Robador (que ha cambiado su look) una vez cumplidos sus dos partidos de sanción y Baron Kibambam quien regresó el viernes al trabajo después de su participación con el Congo en la fase de clasificación para la Copa de África y aunque arrastraba algún problema físico, se ha podido entrenar con normalidad y en apariencia puede afrontar el duelo con plenas garantías. Otra cosa es la decisión que tome el míster con respecto a su participación.Por el contrario se caen de la convocatoria el portero juvenil Manu Caro, que sigue entrenándose con el primer equipo siempre que se lo permiten sus obligaciones académicas, y el zaguero Rafa Navarro, de quien el entrenador, al margen de sus dolencias, ha dejado claro esta semana que no le “inspira confianza”.Con respecto al once inicial, Jordi Roger se limitó a decir ayer habrá “pocos cambios”, variantes que tampoco es que haya dejado entrever en exceso durante las sesiones de trabajo.Hilando muy fino y tirando de grandes dosis de intuición es posible apostar por la entrada de Ismael Chico en el eje de la medular, la vuelta de Pierre al costado zurdo de la retaguardia y, posiblemente, el regreso de Kibamba.Eso supondría que jugarían de salida: Javi Montoya en el marco; Joe, Carrasco y Kibamba como centrales, con Gato y Pierre en los costados; Ismael Chico y Sana (o Abel Moreno) en el pivote, con Juampe, Pirulo y Ahmed (o Kike Gómez) en las funciones más ofensivas.El técnico albinegro entiende que no sería lógico calificar este partido “de final en la octava jornada” y asegura que la sequía de goles que sufre el equipo de La Línea solo tiene un antídoto: “Trabajar y trabajar”.“Estamos incidiendo en la finalización, situaciones de remate, dónde nos tenemos que colocar... no hay otra”, insiste.Con respecto al rival, señala: “La experiencia me dice que hay que desconfiar de los equipos que están en crisis, que hablan de cualquier tipo de problemas, porque ese día los jugadores corren más que nunca”.“El Badajoz tiene un proyecto para estar más arriba, pero estamos en la jornada ocho y el problema es que en el fútbol nos volvemos locos ya en la siete”, dijo.