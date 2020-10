El presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, vaticina que habrá “una cantidad importante” de equipos de Segunda división B (categoría en la que militan la Real Balompédica Linense y el Algeciras Club de Fútbol) que, debido a los problemas económicos y de gestión generados por el Covid-19 (coronavirus) “no van a terminar la competición, que quedará alterada, como ya sucedió la temporada pasada cuando hubo que pararla”.

En declaraciones al programa Radio Estadio de Onda Cero del sábado día 10, el exjugador del Real Betis insistió: “Van a ser varios, más de uno, más de dos y más de tres”.

El presidente del conjunto pacense, el único de la categoría de bronce que ha prescindido de su técnico, Pedro Munitis, antes del comienzo de la competición, se refirió también a las limitaciones en el acceso de espectadores al estadio. “Es todo muy complicado, esta temporada las campañas de captación de abonados han sido más flojas, porque la gente si no puede entrar en el campo no quiere los abonos, no habrá taquillas, las vallas publicitarias cuesta más trabajo venderlas, en esta categoría no existen los derechos de televisión… aquí todo es pulmón”, dijo.

“Es que no hay ayudas, no hay nada”, lamentó. “Y además en una competición con 102 equipos entre los que solo suben cuatro”, agregó en referencia a la pelea por lograr una plaza en Segunda división. “Es muy complicado estar entre esos cuatro equipos cuando hay mogollón de equipos filiales”.

La picaresca en los aplazamientos

“De momentos los test PCR los estoy pagando yo, porque no hay otros para pagarlos y yo era de los que quería que se realizasen antes de cada partido y no antes de iniciar la competición, porque está muy bien, la liga la empezamos todos perfectos pero ¿quién dice que dentro de tres semanas o un mes no se infecta cualquier jugador?”, agregó.

“Existe una opción de aplazar partidos, pero eso abre la puerta a que alguien pueda suspender encuentros por intereses y vamos a tener que jugar con esa picaresca”, previno. “Yo solicité que, como en Segunda A, se suspendiesen dos partidos y al tercero se le diese por perdido al equipo que no se presentase, pero no ha prosperado”.

“En nuestro caso hasta ayer por la tarde [en referencia al pasado viernes] no hemos tenido el protocolo anti-Covid de la Consejería de Salud y eso nos obliga a trabajar sin tiempo y encima la afición se nos echa encima pidiendo información, cuando nosotros tampoco la tenemos”, recalcó.