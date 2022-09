El Internacional reclama en los juzgados 'su' plaza en Primera Federación

El Internacional de Madrid (hasta la desvinculación de su patrocinador, conocido como Dux) anuncia en un comunicado que interpondrá “los correspondientes procedimientos penales, civiles y administrativos en defensa de los derechos e intereses del club”, con el objetivo de recuperar lo que considera su plaza en la Primera Federación, categoría en la que militan Algeciras CF y Real Balompédica Linense. “Será un camino posiblemente largo, pero lo haremos desde el pleno convencimiento que estamos haciendo lo mejor para el club y para todos los aficionados del fútbol en general".

"Desde que la Real Federación Española llevó a cabo la reestructuración de las competiciones, creando la categoría Primera RFEF, siempre hemos denunciado que es un techo al fútbol modesto que impide el acceso al fútbol profesional al 95% de los clubes de España”, dice el comunicado de la entidad presidida por Stephen Newman.

“Las exigencias unilateralmente impuestas por la RFEF, sin contar con los actores del fútbol español, van en contra de cualquier mérito deportivo, al imponer unos requisitos económicos que hacen inviable la sostenibilidad de los clubes”, sostiene.

El conjunto madrileño, que ha sido sustituido en el grupo I por el Talavera afirma: “La desmotivación de gran parte de los equipos de Segunda RFEF a intentar subir a Primera Federación ya es una realidad, reduciendo los gastos destinados a la plantilla, y no tardaremos en ver equipos que renuncian a jugar en la categoría ante la imposibilidad de asumir los requisitos de la competición”.

La directiva entiende que el “origen del problema” es que se considera a la Primera Federación como categoría no profesional. “La RFEF está intentando gestionar una categoría profesional, que catalogan como aficionada, sin estar preparada para hacerlo. Los ingresos son dudosos, no hay patrocinadores oficiales, ni acuerdos comerciales, no hay espónsor deportivo ni nombre de la competición, y los derechos televisivos se venden con poco éxito. Esta mala gestión supondrá, a nuestro entender, la tumba de muchos clubes”.

“Sin embargo, la imposición de gastos por parte de la RFEF es una realidad. A las exigencias de infraestructura que obligan a los equipos, en muchos casos imposible de cumplir, como son el estadio con un aforo mínimo de 4.500 personas, césped natural, y potencia de luz de 600 lux, se unen los gastos de salarios mínimos de 20.000 euros/ jugador, aumentan los costes arbitrales con la figura de cuarto arbitro, las fichas profesonales, la obligatoriedad de servicio médico incluso en desplazamiento, los avales y desplazamientos que, en algunos de los casos, superan los 1.200 kilómetros", se lee.

"Sin duda alguna, la gran mayoría de los equipos contraen deudas al finalizar la temporada por militar en la categoría. En un contexto económico actual como el que estamos, en el que los costes de desplazamientos, suministros... se están incrementando día tras día, la foto de final de año será catastrófica para los equipos”, vaticina