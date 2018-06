De la Balona a la Champions

El malagueño Sergio Molina, el descarte más controvertido de la presente pretemporada en la Real Balompédica, ya tiene destino. Y no precisamente muy lejos de La Línea. El mediapunta se ha enrolado en el Lincoln Red, el actual campeón de la Premier de Gibraltar, que anoche comenzó su andadura en la ronda previa de la Champions. El exbalono no puede participar en la fase de clasificación que se juega esta semana en el Victoria Stadium, pero ha sido inscrito por el conjunto del Peñón en la relación oficial de la UEFA en previsión de que pueda disputar posteriores eliminatorias o, en caso de caer eliminado, en una hipotética repesca para la Europa League.

No volverá al Municipal, al menos esta temporada. Sergio Molina no dispondrá de la oportunidad de resarcirse de las lágrimas con las que abandonó el terreno de juego el pasado ocho de abril, cuando, en el minuto 50 del duelo que enfrentaba a los linenses con el el San Fernando, sufrió una rotura de fibras en el gemelo de la pierna derecha que todavía la impide disputar encuentros.

El pasado día 17 el propio futbolista anunciaba a través de sus redes sociales que la Balompédica le había comunicado que no seguiría en las filas del conjunto albinegro y a renglón seguido el entrenador del Lincoln Red, el también exbalono Diego Pérez Yiyi, se puso en contacto con el futbolista para trasladarle el interés de su entidad por contratarle.

"La verdad es que al principio estaba un poco reacio, pero hubo muchos motivos que me llevaron a tomar la decisión", explica el futbolista.

"Lo primero que me hizo empezar a valorar la decisión fue el interés que demostró el entrenador, pero no es una sola cosa, también me atrajo el proyecto que manejan y por supuesto la posibilidad de jugar las eliminatorias en Europa, que es verdad que es algo puntual, pero que supone un acicate porque me va a permitir vivir una experiencia que no he conocido", agrega Sergio Molina.

"Otro factor importante es que jugar en Gibraltar me permite seguir cerca de casa, que para mí es muy importante", abunda el atacante, que en su despedida ya dejó claro que le hubiese gustado seguir una temporada más en el equipo de La Línea y que cree que a la hora de tomar la decisión jugó en su contra el hecho de que el entrenador no le conociese.