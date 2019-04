Balona, Algeciras y Unión empezarán la próxima liga el 25 de agosto y ya conocen la nueva Copa

Los clubes de la comarca en categoría nacional, Real Balompédica Linense (Segunda B), Algeciras CF y UD Los Barrios (Tercera división), comenzarán la próxima temporada el 25 de agosto, una campaña 2019/20 que estrenará el nuevo formato para la Copa del Rey y la Supercopa de España. La Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol RFEF aprobó este lunes las propuestas del organismo que preside Luis Rubiales, quien mantuvo un rifirrafe con el presidente barreño, Álvaro Moya, defensor de las posturas de la Liga de Javier Tebas.

La nueva Copa del Rey ya es una realidad. La asamblea dio su respaldo casi mayoritario para un nuevo modelo en el que tomarán partida 116 equipos divididos en las siguientes categorías:

20 equipos de Primera división . Los cuatro clasificados para la Supercopa de España, entrarán en la tercera ronda eliminatoria.

. Los cuatro clasificados para la Supercopa de España, entrarán en la tercera ronda eliminatoria. 22 equipos de Segunda división .

. 28 equipos de Segunda sivisión B . Los siete primeros clasificados por cada grupo, que correrían en caso de que se encuentren entre ellos equipos filiales o dependientes.

. Los siete primeros clasificados por cada grupo, que correrían en caso de que se encuentren entre ellos equipos filiales o dependientes. 32 equipos de Tercera división . Se clasificarán los 18 campeones, así como los 14 subcampeones con mejor coeficiente de cada grupo.

. Se clasificarán los 18 campeones, así como los 14 subcampeones con mejor coeficiente de cada grupo. 4 equipos semifinalistas de la Copa Federación .

. 10 equipos de la máxima categoría territorial. Saldrán resultantes de una eliminatoria previa entre los 20 campeones de cada Federación Territorial.

Esto quiere decir que la Balompédica necesitará quedar entre los siete mejores del grupo para la próxima campaña si quiere lograr su billete copero, algo que en la presente andadura se antoja casi imposible ya que está a ocho puntos del Ibiza con nueve por jugarse. En Tercera, el Algeciras y la Unión ganan prácticamente una plaza más, aunque el billete del segundo va vinculado al coeficiente. A falta de tres jornadas en el grupo X, se antoja muy difícil que cualquiera de los dos pueda aspirar a esta meta, sobre todo los albirrojos. La puerta de las Territoriales abre la veda al CD San Roque si consigue la permanencia en la División de Honor Andaluza, una posibilidad que pasaría por alzarse campeón la temporada que viene.

La RFEF aprobó que la Segunda división B y la Tercera división se disputarán entre el fin de semana del domingo 25 de agosto y el fin de semana del domingo 17 de mayo en su fase regular, en tanto que la fase de ascenso se jugará los fines de semana de los domingos 24 y 31 de mayo y 7, 14, 21 y 28 de junio.

El presidente de la UD Los Barrios, Álvaro Moya, protagonizó un encontronazo con el máximo dirigente de la Española, Luis Rubiales. El barreño pretendió interpelar en medio de un debate por la organización de los grupos de Tercera. Rubiales no le permitió que hablase tras contestar una de las preguntas de otro asambleísta-según explica el diario As-: "Yo dirijo esto y aquí no hay alusiones", respondió Rubiales a Moya, directivo de Proliga y partidario de Tebas.

"Es una pena, volvemos al Villarato, a que no haya libertad de expresión", dijo Moya. "Yo creo que con educación se puede discrepar para llegar a acuerdos posteriormente. Creo que hay que escuchar a los clubes, somos la razón de ser de la federación y tampoco echarnos en cara si elegimos ir a una reunión, como el otro día en LaLiga. Hay mucha crispación, pero tiene todo solución. No es una cuestión económica; es una cuestión de poder. LaLiga ha hecho un trabajo extraordinario durante 90 años de historia y creo que tenemos un fútbol muy atractivo y en parte es gracias a ellos", sentenció el barreño.