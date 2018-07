La Balompédica sube el pistón en la Estación

En el segundo periodo, Roger volvió a replantear el once y solo dejó en el campo a Dhin. Como nota destacada, la presencia de un central francés de 16 años de nombre Mamdou, que llega a prueba de París y jugó la segunda parte a la par de Joe. En esta mitad la Balompédica se resintió en su creación de juego ofensivo, pero aún así no desperdició otras dos ocasiones para llegar al set de goles. Sergio Rodríguez, a la salida de un córner, y Gato, que remató por bajo con un tiro cruzado, hicieron los otros dos tantos. El equipo tiene descanso hoy.

Elías Pérez, otro exbalono al Marbella

El mediocampista exbalono Elías Pérez se unió ayer al proyecto del Marbella FC para la próxima temporada. El futbolista, que acompañará a otros dos exalbinegros en la Costa del Sol, José Ramón y Godino, llegó el pasado enero a la Balompédica de la mano de Julio Cobos para reforzar la plantilla. El extremeño lo disputó casi todo desde que arribó a La Línea. No obstante, Elías no terminó de convencer al entorno blanquinegro. Ayer quiso despedirse del club linense, agradecido por su etapa como balono: "Muchas gracias por esos seis meses que pase allí. Gracias a los compañeros por cómo me trataron desde el primer dia que llegué. Me quedo con la cara de alegría de todos los aficionados el día de la salvación. Muchísima suerte en el futuro. Un abrazo", expresó en su perfil de Twitter.