La Balompédica, 'in crescendo'

A Jordi Roger le dejó "muy buenas sensaciones" el partido, para ser el rival que era y llevar la Balompédica "tres días de trabajo". "He visto muy buena actitud".

Fue Belhadji el que recogió un rechace dentro del área para volear a la red sin piedad. El meta Wollacott no pudo hacer nada por evitarlo. El equipo linense se vino arriba y, con los británicos dejando huecos, la Balona tiró de descaro, envalentonada desde la grada por los suyos. A la salida de un córner en el último minuto de partido, el central Carrasco puso el empate a dos definitivo con un remate de cabeza.

En la reanudación, un desafortunado resbalón de Carrasco dejó en muy buena situación al conjunto rojo. Famara Diezhiou no perdonó y batió a Javi Montoya con remate ceñido al palo. De ahí, la Balona, con su nuevo once en escena, fue incrementando la sensación de peligro y comenzó a coger confianza. Belhadji lideró la igualada blanquinegra, cuando todo parecía quedar en derrota, y levantó el ánimo de los fieles presentes en el debut de Roger como técnico. El extremo hispano-argelino dejó varios detalles de calidad, a parte del gol, al igual que Fabio Méndez, que apunta maneras. Sana también estuvo inconmensurable, en su mejor línea.

De inicio, la Balompédica alineó a un delantero que viene a prueba desde el Alhaurín. Su nombre es Dhin. El chaval se desgañitó en el periodo más discreto del equipo, que pudo pesarle. En la primera mitad el equipo quiso más que pudo, con el recién llegado Abel Suárez en liza, y en el que el Bristol se pudo haber ido con mayor diferencia de goles de lo que lo hizo. Cero- uno. Un pase en profundidad para Diezhiou que el meta Robador no terminó de despejar y aprovechó el delantero para definir por alto con ajustada vaselina, pasada la media hora. Los Robins tuvieron varias ocasiones para haber marcado más, pero el desacierto y Robador lo evitaron.

Peligra la presencia del Lorca en Segunda B

El Lorca FC, presidido por el empresario asiático Xu Genbao, aún no se ha inscrito en el grupo IV de Segunda B. Su filial tampoco lo hizo en Tercera, cuyo plazo venció ayer a mediodía. El club azulino tiene hasta el próximo viernes para inscribirse en competición, si no su plaza pasaría a manos del Yeclano Deportivo de Tercera. En las últimas horas, ha ganado fuerza la idea de la desaparición de la entidad, que está a la espera del empresario alemán Deniz Kiziloz, que había hecho una oferta por el Lorca la semana pasada y tenía previsto presentar su proyecto el pasado lunes. De momento, no hay nada confirmado y crece la incertidumbre.