La Balompédica más férrea

La Real Balompédica Linense ha cobrado otro color esta temporada. Sobre todo, en defensa. La apuesta que hizo el club por contar con una retaguardia de garantía está empezando a dar sus frutos, aunque la liga es muy larga y esto solo acaba de empezar. Sin embargo, las sensaciones son muy distintas a las de otros años, en los que la Balompédica encajaba sonrojantes goleadas más de lo habitual, y el comienzo invita a ser optimista con esta parcela.

La última campaña, la Balompédica redujo el número de goles encajados. De hecho, ocupó el tredécimo puesto en la clasificación de clubes más goleados con solo 37 dianas en contra. Una notable mejoría con respecto a las temporadas 2014/15, 2015/16 y 2016/17, en las que los albinegros estuvieron entre los que más tantos encajaban cada curso. Más allá de las cifras, las sensaciones que transmitía el equipo cuando los adversarios ponían pie en zona de peligro no eran las mejores. A más de un aficionado se le aceleraba el pulso más de lo normal o incluso de buen seguro que optaba por no mirar para no sufrir con la actuación de los suyos atrás.

Los balonos trataron de subsanar estas dificultades, e hicieron recientemente un mayor esfuerzo del que hacían, verano tras verano, para confeccionar la plantilla y así devolver la seguridad, un aspecto fundamental de un equipo: ser solvente atrás. Para más inri, con el cambio de era en la Balompédica [de la de Gallardo a la de Pandalone], la entidad se sumergió en un cambio radical de imagen. A nuevo entrenador, nuevo fútbol y así está siendo.

Esta transformación defensiva permitió a los de Jordi Roger dar la sorpresa en la primera jornada de competición en La Condomina ante el UCAM Murcia, llevándose no solo la victoria y con ella los tres puntos, sino dejando su marcador a cero. El equipo está comprometido desde el primero hasta el último trabajando en defensa como un todo, algo que ya empezó a vislumbrarse en la pretemporada. Roger incluso se atrevió a probar con una eficiente defensa de cinco cuando la situación más lo requería.

Este cambio de actitud, propiciado por el refuerzo de este verano, ofrece al técnico balono un amplio abanico de posiblidades a la hora de armar su defensa, y que incluso en partidos con bajas y sancionados atrás no debe tener demasiadas dificultades para preparar una con solvencia. Con respecto al curso anterior, solo han permanecido en la zaga Joe y Sergio Rodríguez. Llegaron seis futbolistas nuevos para transformar al equipo y olvidar el quebradero de cabeza que había sido la retaguardia temporadas atrás, aspecto que deben seguir trabajando porque nunca se sabe.

Los blanquinegros se han reforzado con dos jugadores extranjeros en la parcerla defensiva: Kevin Ceceri y Baron Kibamba. El primero vino de la Primera argentina y el segundo, de la Primera del Congo. El defensor africano se ha afincado en el eje de la zaga junto al malagueño Carrasco, otra de las incorporaciones. Para el carril izquierdo, el francés Pierre y el almensillero Abel Moreno; para el derecho, Rafa Navarro y Sergio Rodríguez. En el centro quedan Carrasco, Ceceri, Joe y Kibamba.

El pasado domingo, la Balona recibió ante el Jumilla su primer tanto en contra del curso, a balón parado. Aun así, las sensaciones ya no son las mismas, el equipo transmite la imagen de ser más compacto, de ser uno más de los apartados de la Balompédica y no la mayor preocupación.